0553 313 94 23

El-Bab ile ticari ilişkiler masaya yatırıldı

El-Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.

23 Temmuz 2019 Salı 14:49
El-Bab ile ticari ilişkiler masaya yatırıldı

El-Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Sanayi Odası’na (GSO) ziyarette bulundu.


GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen heyet ikili ticaret, bölgede yaşanan sorunlardan kaynaklı aşılması gereken konular ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Heyeti GSO’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Adnan Ünverdi, “Temennimiz Suriye’de yaşanan bu karışıklığın bir an önce bitmesi ve çözüme kavuşmasıdır. Burada kalıcı barışın tesis edilmesi iki kardeş ülkenin bir arda yaşaması en büyük dileğimiz” dedi. İkili ticareti geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl Suriye tarafında bazı bölgelere ziyarette bulunduklarını anımsatan Ünverdi, karşılıklı yapılan ziyaretlerin bu süreci hızlandırdığını belirterek, “Sizlerin normal iş hayatına dönmenizi canı gönülden istiyoruz. Ziyaretleriniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


El-Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish de ev sahipliği için GSO yönetimine teşekkür ederek, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk halkına bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. El-Bab eskiden çok bilinen ve tanınmış bir ticari bölgeydi. Suriye’de en büyük ticaret ve sanayi bölgesi burasıydı. Savaştan çok zarar gördük ama şartlar ne olursa olsun karşılıklı olarak ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Bu konuda sizden destek bekliyoruz” diye konuştu.


Ziyaretin ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, El-Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish’e hediye takdiminde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya Büyükelçisi’nden, Başkan Yavaş’a ziyaret
    1. Japonya Büyükelçisi’nden, Başkan..
    2. 2'si öz oğlu 4 kişiyi öldürmüştü! O..
    3. Bu nasıl insanlık! Hamile kediyi..
    4. Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava..
    5. Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe..
    6. İran'dan yeni İngiltere Başbakanı..
    7. Kategorilerine göre en fazla..
    8. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    9. Ayla, vizyona girdiği İspanya'da da..
    10. Sultangazi'de kız arkadaşını öldürdüğü..
    11. En fazla kazandıran yatırım fonları
    12. Roni yeniden Adanaspor'da
    13. Filistinliler yüzüne tükürmüştü... Hak..
    14. Yatırım fonu istatistikleri
    15. Hırsızlık şüphelisi takside yakalandı
    16. Müftü Keskin’e tebrik ziyaretleri
    17. Aldıkları her ürünle şehit ailelerine..
    18. Koordinasyon Kurulu üçüncü toplantısı..
    19. Deniz Kıyısında Mahsur Kalan..
    20. Öğretmenlere yönelik tamamlayıcı..
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    İşte Suudi Arabistan'da 'ılımlı İslam' adı altında yapılan rezillik!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi