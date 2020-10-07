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Aktüel Ekvator Ginesi açıklarında korsanların kaçırdığı 5 denizci serbest bırakıldı
Aktüel

Ekvator Ginesi açıklarında korsanların kaçırdığı 5 denizci serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:12:28 -
Ekvator Ginesi açıklarında korsanların kaçırdığı 5 denizci serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Gine Körfezi'ne kıyısı olan Ekvator Ginesi sularında korsanlar tarafından mayıs ayında kaçırılan biri Ukraynalı, ikisi Rus, 5 denizci serbest bırakıldı.

Ekvator Ginesi basınının Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, ülkenin kara sularında kaçırılan 5 denizcinin, Ekvator Ginesi ve Nijerya güvenlik güçleriyle yürütülen ortak operasyon sonucu serbest bırakıldığı belirtildi.

Haberde, denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Başkent Malabo ve başkente 40 kilometre mesafedeki Luba kentinin kıyı sularında Rio Mitong ile Djibloho adlı ticari gemilere 9 Mayıs'ta düzenlenen silahlı saldırıda söz konusu 5 denizci kaçırılmıştı.

Dünyadaki korsan saldırılarının yüzde 90'ı Gine Körfezi'nde yapılıyor. Bu bölge, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırının düzenlendiği Gine Körfezi'nde bu sayı geçen yıl 121'e çıktı.

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