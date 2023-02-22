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Dünya Ekvador'da sel ve heyelan! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ekvador'da sel ve heyelan! Ölü ve yaralılar var

Ekvador'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 18:49:00 -
Ekvador'da sel ve heyelan! Ölü ve yaralılar var

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ekvador Risk Yönetimi Sekreterliği, ülkenin Chimborazo eyaletinde devam eden yoğun yağışların sel ve heyelanlara neden olduğunu bildirdi.

Sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Heyelan riskinin devam ettiği bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Eyalette trafiğe kapanan otoyolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

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