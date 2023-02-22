Ekvador'da sel ve heyelan! Ölü ve yaralılar var
Ekvador'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ekvador Risk Yönetimi Sekreterliği, ülkenin Chimborazo eyaletinde devam eden yoğun yağışların sel ve heyelanlara neden olduğunu bildirdi.
Sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Heyelan riskinin devam ettiği bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.
Eyalette trafiğe kapanan otoyolda çok sayıda araç mahsur kaldı.