Ekvador’da meclisin feshi ve seçim kararı
Güney Amerika ülkesi Ekvador’da Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso’nun Meclisi feshetmesinin ardından erken seçim sürecinin başlatıldığını duyurdu.
CNE genel kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada, 741 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca “2023 Cumhurbaşkanlığı ve Yasama Erken Seçimlerinin” ağustos ayında yapılmasının planlandığı bildirildi.
Kararın oy birliğiyle alındığı aktarılan açıklamada, halkın seçimlerde cumhurbaşkanının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcısı ve Ulusal Meclis üyeleri için oy kullanacağı belirtildi. CNE üyelerinin 23 Mayıs Salı günü yeniden toplanacağı, cumhurbaşkanlığı ve yasama seçimlerinin planlamasını ve gündemini masaya yatıracağı bilgisi paylaşıldı.
Ekvador’da, geçen yıl mayısta seçilen Cumhurbaşkanı Lasso, 3 gün önce ekonomik krizi nedeniyle Anayasa’nın 148. maddesinin kendisine verdiği yetkiyle “çapraz ölüm” kararnamesini imzaladığını duyurmuştu. Karara göre, seçimler olana kadar Lasso’nun ülkeyi kararname ile yöneteceği bildirilmişti.