Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü

ANKARA (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti.



Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 87'ye çıktı, vaka sayısı da 607 artarak, 49 bin 97'ye ulaştı.



Sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 910 olarak belirlendi.



Ülkede ilk Kovid-19 vakası 29 Şubat'ta, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 14 Mart'ta görülmüştü.