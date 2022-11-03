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Dünya Ekvador'da hapishanede isyan! 6 polis yaralı
Dünya

Ekvador'da hapishanede isyan! 6 polis yaralı

Ekvador'da, hapishanede mahkumların çıkardığı isyana müdahale eden 6 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 21:56:00 -
Ekvador'da hapishanede isyan! 6 polis yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hapishanede mahkumların çıkardığı isyana müdahale eden 6 polis yaralandı.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesinde çatışma ve isyan çıktı.

Yetkililer, mahkumların güvenlik güçlerine patlayıcı maddelerle saldırdığını ve olayda 6 polisin yaralandığını bildirdi.

Polisin Twitter hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin cezaevinde kontrolü yeniden sağlamak amacıyla 1300 polisin yanı sıra sayıda asker ile geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi.

Ulusal Cezaevleri Ajansı da (SNAI) söz konusu hapishanede mahkumların patlayıcı maddelerle şiddet eylemlerine giriştiğini vurgulayarak, "Altyapıdaki iyileştirmeler ve güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere aşırı kalabalığı kontrol altına almak ve organize suç örgütleriyle daha etkin mücadele etmek için Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetler şiddette karışlık veriyor." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı güvenlik konseyini topladı

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, olayları ele almak üzere Guayaquil'de güvenlik konseyini toplayarak ilgili yetkililerle bir araya geldi.

Lasso, şiddet eylemlerinin önüne geçmek amacıyla organize suç grubu liderlerini başka hapishanelere nakletme planları yaptıklarını duyurdu.

Amaçlarının ülkede barışı sağlamak olduğunu dile getiren Lasso, "Suçlulardan yana olanlar bu ülkede kabul görmeyecek. Ülkenin birliği için ulusal toplantılar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

2 şehirde OHAL ilan edilmişti

Ülkenin Guayas ve Esmeraldas eyaletlerinde, 2 Kasım'da 5 polisin çetelerce silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından 2 kentte 45 günlüğüne olağanüstü hal ilan edilmişti.

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