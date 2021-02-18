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Dünya Ekvador'da deprem
Dünya

Ekvador'da deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 21:24:00 -
Ekvador'da deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 83 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, ülkenin güneydoğusundaki Zamora kentine 15 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

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