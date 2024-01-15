  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH çağrıda bulundu, binlerce kişi sokaklara döküldü!

Ebu Ubeyde'den Müslümanlara önemli çağrı!

Maldivler beklenmedik gelişmeyi dünyaya ilan etti: Türkiye ile anlaştık, Şubat ayında gönderecekler

80 bin hektarlık orman Çinlilere satıldı! Gizlice el altından aldılar, milyonlar ayağa kalktı

Çin ve ABD arasında Tayvan krizi! Açıklamayı protesto ettiler

Migros ünlü marketi satın alıyor! Resmi adımı attılar

Üniversite öğrencisi 10 gündür kayıp! Tüm Antalya Merve Şevval Elmas'ı arıyor

İran Türkiye'ye petrol taşıyan gemiye el koymuştu! Olayda o Türk şirketinin parmağı olduğu ortaya çıktı

Türkiye'nin ünlü yapı marketi Tekzen için iflas talebi! İflası isteyen şirket herkesi şaşırttı

Muhammed Tunahan Evcin’in babası Nazif Evcin'den duygulandıran sözler!
Dünya Ekvador'da cezaevlerinde rehin alınan onlarca
Dünya

Ekvador'da cezaevlerinde rehin alınan onlarca

Yeniakit Publisher
2024-01-15 09:16:00 -
Ekvador'da cezaevlerinde rehin alınan onlarca

Ekvador'da cezaevi isyanlarında rehin alınan 136 gardiyan ve idari çalışanın serbest bırakıldığı açıklandı.

Ekvador'da cezaevi isyanlarında rehin alınan 136 gardiyan ve idari çalışanın serbest bırakıldığı açıklandı.

Uyuşturucu mafyası patronlarından 'Fito' lakaplı Jose Adolfo Macias'ın hapishaneden firar etmesinin ardından cezaevlerinde isyanlar başlamış, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Birçoğu gözyaşları içinde olan gardiyanlar, serbest bırakılmalarından sonra bitkin bir halde meslektaşları tarafından karşılandı.

Güney Amerika ülkesinde Devlet Başkanı Daniel Noboa serbest bırakılma haberi üzerine yaptığı açıklamada, "Tüm gözaltı merkezlerinde tutulan gardiyanların ve idari personelin serbest bırakılmasını sağlayan silahlı kuvvetler, ulusal polis ve SNAI'nin vatansever, profesyonel ve cesur çalışmalarını kutluyorum." dedi.

Cumartesi günü erken saatlerde, 24 gardiyan ve 17 idare çalışanı da dahil olmak üzere 41 rehine serbest bırakılmıştı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Papua Yeni Gine'de peş peşe isyan ortaya çıktı! Ortalık karıştı: Hükümet kanla bastırdı! OHAL ilan etti
Papua Yeni Gine'de peş peşe isyan ortaya çıktı! Ortalık karıştı: Hükümet kanla bastırdı! OHAL ilan etti

Dünya

Papua Yeni Gine'de peş peşe isyan ortaya çıktı! Ortalık karıştı: Hükümet kanla bastırdı! OHAL ilan etti

7 hapishanede isyan: 178 gardiyanı rehin aldılar
7 hapishanede isyan: 178 gardiyanı rehin aldılar

Dünya

7 hapishanede isyan: 178 gardiyanı rehin aldılar

"On yıldır geçici yönetim adı altında bu siteyi bir grup yönetiyor" Site sakinleri geçici yönetimden kurtulmak istiyor… Site aidatlarına yüksek zamlar isyan ettirdi
“On yıldır geçici yönetim adı altında bu siteyi bir grup yönetiyor” Site sakinleri geçici yönetimden kurtulmak istiyor… Site aidatlarına yüksek zamlar isyan ettirdi

Gündem

“On yıldır geçici yönetim adı altında bu siteyi bir grup yönetiyor” Site sakinleri geçici yönetimden kurtulmak istiyor… Site aidatlarına yüksek zamlar isyan ettirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23