Ekvador'da cezaevlerinde rehin alınan onlarca

Ekvador'da cezaevi isyanlarında rehin alınan 136 gardiyan ve idari çalışanın serbest bırakıldığı açıklandı.

Uyuşturucu mafyası patronlarından 'Fito' lakaplı Jose Adolfo Macias'ın hapishaneden firar etmesinin ardından cezaevlerinde isyanlar başlamış, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Birçoğu gözyaşları içinde olan gardiyanlar, serbest bırakılmalarından sonra bitkin bir halde meslektaşları tarafından karşılandı.

Güney Amerika ülkesinde Devlet Başkanı Daniel Noboa serbest bırakılma haberi üzerine yaptığı açıklamada, "Tüm gözaltı merkezlerinde tutulan gardiyanların ve idari personelin serbest bırakılmasını sağlayan silahlı kuvvetler, ulusal polis ve SNAI'nin vatansever, profesyonel ve cesur çalışmalarını kutluyorum." dedi.

Cumartesi günü erken saatlerde, 24 gardiyan ve 17 idare çalışanı da dahil olmak üzere 41 rehine serbest bırakılmıştı. (İLKHA)

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