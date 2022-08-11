Ekvador'da "Bağımsızlık Günü" törenle kutlandı

Kutlamalar kapsamında Başkent Kito'daki tarihi Bağımsızlık Meydanı'nda gerçekleştirilen askeri geçiş töreninde Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Savunma Bakanı Luis Lara ve kabinenin diğer üyeleri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Lasso, geçit töreni öncesi terfi alan generalleri kutlayarak madalyalarını takdim etti.

Lasso, burada yaptığı konuşmada, bugünün özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Ekvatorluların, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için başlattıkları bu savaş, kahramanlarımızı hatırlamamız için özel bir gündür." ifadesini kullandı.

General Antonio Jose de Sucre liderliğindeki isyancı kuvvetler, yaklaşık 200 yıl önce ülkenin kurtuluş savaşı olarak bilinen Pichincha Savaşı'nda, İspanyol yanlılarını mağlup ederek bağımsızlık savaşının fitilini yakmıştı.