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Dünya Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem
Dünya

Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 08:08:00 -
Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem

Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), 57 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Guayas kentine 19 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.

Sarsıntının Pichincha, Manabi, Esmeralda, Cotopaxi, Chimborazo ve Loja kentlerinde de hissedildiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Ekvador'da, 16 ve 20 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 ve 6,1 büyüklüğündeki iki depremde yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

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