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Dünya Ekvador ve Rusya arasında silah gerilimi! Hatırlatma yaptılar
Dünya

Ekvador ve Rusya arasında silah gerilimi! Hatırlatma yaptılar

Yeniakit Publisher
2024-02-02 22:40:00 -
Ekvador ve Rusya arasında silah gerilimi! Hatırlatma yaptılar

Ekvador'un elindeki Rus yapımı silah ve teçhizatı ABD'ye devretme kararına ilişkin Rusya'dan sert bir açıklama geldi. Rusya, aralarında bir anlaşma olduğunu hatırlattı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın ellerinde bulunan Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararına dair yaptığı açıklamanın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus teçhizatının kendilerinden izinsiz olarak ABD’ye devredilemeyeceğini ve buna dair sözleşmelerin bulunduğunu söyledi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın geçtiğimiz ay ellerindeki Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararına dair yaptığı açıklamanın ardından Rusya’dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rus teçhizatının kendilerinden izinsiz olarak ABD’ye devredilemeyeceğini ve buna dair sözleşmelerin bulunduğunu hatırlattı. Zaharova, “Ortaklarımız, sağlanan varlıkların belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılması ve Rusya’nın onayı alınmadan üçüncü taraflara devredilmemesi yükümlülüğü dahil sözleşme hükümlerinin bilincinde” diye konuştu.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa’nın kendilerinde bulunan Rus eskeri teçhizatını “hurda” olarak nitelendirmesine de tepki gösteren Zaharova, “Rus teçhizatı, Ekvador’un iddia ettiği gibi hurda olsaydı Washington bunun karşılığında onlara yüksek maliyetli modern teçhizat teklif etmezdi. Ekvador’un bunun farkında olduğunu umuyoruz” ifadelerini kullandı.
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ellerindeki Rus teçhizatlarını “hurda” olarak nitelendirmişti. Noboa ayrıca, Washington'dan gelen Rus teçhizatları 200 milyon dolar değerinde gelişmiş ABD ekipmanıyla takas etme teklifini de kabul edeceğini belirtmişti.

Kaynak: İHA

 
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