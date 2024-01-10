Ekvador Devlet Başkanı'ndan silahlı kuvvetlere talimat

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, ülkede "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini vurgulayan Noboa, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim. Terör örgütlerinin ülkenin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Organize suç örgütlerinin isimlerini sırasıyla yazan Devlet Başkanı Noboa, bu örgütlerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere tam yetki verdi.

"TC Television" kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosunun, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmasının ardından Noboa başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı Başkanı Jaime Vela, terör örgütlerinin artık "meşru hedefleri" olduğunu ve bu gruplarla "kesinlikle" pazarlık yapılmayacağını duyurdu.

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Suç örgütlerine "ciddi" darbe vurduklarını dile getiren Vela, "Ulus tarihinde kanlı ve benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdiler. Onların vahşi kötülükleri cezasız kalmayacak ve girişimleri boşa çıkartılacak." dedi.

Devlet Başkanı Noboa'nın 111 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendilerine "açık" bir misyon biçtiğini söyleyen Vela, "Bu andan itibaren her terörist askeri bir hedeftir. Geri adım atmayacağız ve müzakere etmeyeceğiz. Topraklarımızda gerçekleştirmek istedikleri istikrarsızlaştırma ve kaos eylemlerine güçlü bir karşılık vereceğiz." diye konuştu.

Vela, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatının "müşterek" mücadelesiyle ülke genelinde güvenliği yeniden sağlayacakları sözünü halka verdi.