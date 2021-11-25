  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ekuban, Süper Lig'e geri dönüyor
Spor

Ekuban, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü günler geçiren son şampiyon Beşiktaş'ta Ocak ayı şimdiden çok çetin geçecek.. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki problem sebebiyle yönetimden mutlaka bir golcü alınmasını istediği aktarıldı. Siyah-Beyazlıların ise, Trabzonspor'da yıldızı parlayan ve İtalya'ya yolu düşen Caleb Ekuban için nabız yokladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 15:51:00 - 2021-11-25 15:52:00
Ekuban, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü günler geçiren son şampiyon Beşiktaş'ta Ocak ayı şimdiden çok çetin geçecek.. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki problem sebebiyle yönetimden mutlaka bir golcü alınmasını istediği aktarıldı. Siyah-Beyazlıların ise, Trabzonspor'da yıldızı parlayan ve İtalya'ya yolu düşen Caleb Ekuban için nabız yokladığı iddia edildi.

İtalya'da bekleneni veremeyen Ganalı yıldızın devre arasında Süper Lig'e dönebileceği ileri sürüldü.

Ocak ayında takıma yapılacak takviyelerde sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Kartal, eski Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer listesine aldı.

Siyah-beyazlılar, Genoa'da forma giyen Ekuban'ın transferi için nabız yoklamaya başladı.

Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralama+satın alma opsiyonu üzerinden transfer etme düşüncesiyle İtalyan ekibiyle ilk temas kuruldu.

Genoa Ekuban için 1.8 milyon euro bonservis ödedi

Sezon başında Trabzonspor'dan İtalyan ekibine 1.8 milyon euro'ya transfer olan ve bekleneni veremeyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 10 resmi müsabakada ter döktü. Bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılanın civcivlere saldırısı olay oldu! Horoz kaçtı, tavuk yavrularını savundu
Yaşam

Yılanın civcivlere saldırısı olay oldu! Horoz kaçtı, tavuk yavrularını savundu

Sosyal medyada anne tavuk ile yılan arasındaki mücadele görenleri hayrete düşürdü. Horozun yılan saldırısı anında yuvadan kaçtığı görülürken..
ABD'den Türkiye kararı! Rusya'dan sert tepki geldi
Dünya

ABD'den Türkiye kararı! Rusya'dan sert tepki geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen 110 ülkeyi duyurdu. Listede Türkiye'nin yer almaması dikkatlerden kaçmadı...
Ayasofya cemaati şok oldu! Gizli mesaj ele geçirildi

Ayasofya cemaati şok oldu! Gizli mesaj ele geçirildi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay