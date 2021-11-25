Ekuban, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü günler geçiren son şampiyon Beşiktaş'ta Ocak ayı şimdiden çok çetin geçecek.. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki problem sebebiyle yönetimden mutlaka bir golcü alınmasını istediği aktarıldı. Siyah-Beyazlıların ise, Trabzonspor'da yıldızı parlayan ve İtalya'ya yolu düşen Caleb Ekuban için nabız yokladığı iddia edildi.

İtalya'da bekleneni veremeyen Ganalı yıldızın devre arasında Süper Lig'e dönebileceği ileri sürüldü.

Ocak ayında takıma yapılacak takviyelerde sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen Kartal, eski Trabzonsporlu Ekuban'ı transfer listesine aldı.

Siyah-beyazlılar, Genoa'da forma giyen Ekuban'ın transferi için nabız yoklamaya başladı.

Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu kiralama+satın alma opsiyonu üzerinden transfer etme düşüncesiyle İtalyan ekibiyle ilk temas kuruldu.

Genoa Ekuban için 1.8 milyon euro bonservis ödedi

Sezon başında Trabzonspor'dan İtalyan ekibine 1.8 milyon euro'ya transfer olan ve bekleneni veremeyen 27 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 10 resmi müsabakada ter döktü. Bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.