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Gündem Ekşi Sözlük'ten tacizci Celal Şengör güzellemesi!
Gündem

Ekşi Sözlük'ten tacizci Celal Şengör güzellemesi!

Kutsala sövgünün, halkı kin ve nefrete teşvikin yuvası olan Ekşi Sözlük, öğrencisini nasıl taciz ettiğini matah bir şeymiş gibi anlatan Celal Şengör’ü savunmaya geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 15:05:00 - 2021-09-22 15:20:54
Ekşi Sözlük'ten tacizci Celal Şengör güzellemesi!

Kutsala sövgünün, halkı kin ve nefrete teşvikin yuvası olan Ekşi Sözlük, rezilliklerine bir yenisini daha ekledi. Öğrencisini nasıl taciz ettiğini matah bir şeymiş gibi anlatan Celal Şengör’ü savunmaya kalkışan Ekşi Sözlük’teki yorumlarda, “linççi köpek sürüsünün gazabına uğramış bilim adamı" ifadeleri kullanıldı.

'Dışkısever prof.' olarak bilinen Celal Şengör, üniversitede kız öğrenciye yaptığı tacizi açık açık anlatmış sosyal medyada tepki yağmıştı. Vatandaşların ve okuldaki öğrencilerin de çağrısı üzerine İTÜ'den yapılan açıklamada Şengör hakkında soruşturma başlatıldığı bildirişmişti.

İşte Ekşi Sözlük'te Celal Şengör böyle savunuldu:

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