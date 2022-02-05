Ekrem'in yalanına bu kez kızı "dur" dedi

"Yalancılık" konusunda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile adeta yarışa tutuşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son yalanına kızı Beren İmamoğlu "dur" dedi.

Kahvaltı sofrasında ailesiyle bir araya gelen İmamoğlu her zaman yaptığı gibi yine kameralara oynadı.

Sofrada "Kalabalık aile böyle oluyor. Eşim 10 kardeş olunca" diyen İmamoğlu'na kızından yalanlama geldi.

Annesinin 10 değil 3 kardeş olduğunu söyleyen kızının cevabı karşısında afallayan ve ne diyeceğini bilemeyen İmamoğlu, durumu "Tamam evet" diyerek toparlamaya çalıştı. İmamoğlu'nun rezil olduğu o anlar "Kızı bile artık İmamoğlu'nun yalanlarına dayanamadı" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.