  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ekrem'in vaatleri havada kaldı! İmamoğlu da fark etti...
Siyaset

Ekrem'in vaatleri havada kaldı! İmamoğlu da fark etti...

Yeniakit Publisher
2024-01-21 15:27:00 - 2024-01-21 15:29:10

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adayken İstanbullulara çeşitli vaatlerde bulundu. Ulaşımdan şehir düzenlemesine, otopark projesinden İBB çalışanlarının haklarına kadar pek çok sözü havada kaldı. Ekrem İmamoğlu da vaatlerinin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini anlamış olacak ki, seçim öncesi projelerinin yer aldığı internet sitesi hata vermeye başlamış durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında İstanbul'a 630 kilometre metro inşaatı yapacağı vaadinde bulundu. Aradan geçen 4.5 yılda söz verdiği metro inşaatını yapmak bir yana metrolarda birçok arıza ve aksaklıkların ortaya çıkmasına da vesile oldu. Akit TV Muhabiri Serkan Okur’un haberini Tanju Aktürk görüntüledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adayken İstanbullulara çeşitli vaatlerde bulundu. Ulaşımdan şehir düzenlemesine, otopark projesinden İBB çalışanlarının haklarına kadar pek çok sözü havada kaldı.

Vatandaş muzdarip çünkü İmamoğlu, seçim kampanyasında vaatlerin birçoğu vaat olarak kalmaya devam ediyor.

İstanbul’u, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir yapmayı başardıklarını öne sürmüşlerdi, bu vaat de suya düştü.

Ekrem İmamoğlu da vaatlerinin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini anlamış olacak ki, seçim öncesi projelerinin yer aldığı internet sitesi hata vermeye başlamış durumda.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biten proje yok açılış var! İmamoğlu film sunar
Biten proje yok açılış var! İmamoğlu film sunar

Siyaset

Biten proje yok açılış var! İmamoğlu film sunar

İmamoğlu etkisindeki CHP'de 'Alevi' krizi patlak verdi!
İmamoğlu etkisindeki CHP'de 'Alevi' krizi patlak verdi!

Siyaset

İmamoğlu etkisindeki CHP'de 'Alevi' krizi patlak verdi!

İmamoğlu belediyeciliği 5 yılda duvara tosladı! İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti
İmamoğlu belediyeciliği 5 yılda duvara tosladı! İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

Gündem

İmamoğlu belediyeciliği 5 yılda duvara tosladı! İBB'ye bağlı İETT 5 yılda çöktü! 214 otobüs hurdaya ayrıldı: 700 bin arıza gerçekleşti

Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na mektup: Aylin'i aday yapınız
Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na mektup: Aylin'i aday yapınız

Gündem

Rahmi Koç'tan İmamoğlu'na mektup: Aylin'i aday yapınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23