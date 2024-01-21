Ekrem'in vaatleri havada kaldı! İmamoğlu da fark etti...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında İstanbul'a 630 kilometre metro inşaatı yapacağı vaadinde bulundu. Aradan geçen 4.5 yılda söz verdiği metro inşaatını yapmak bir yana metrolarda birçok arıza ve aksaklıkların ortaya çıkmasına da vesile oldu. Akit TV Muhabiri Serkan Okur’un haberini Tanju Aktürk görüntüledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adayken İstanbullulara çeşitli vaatlerde bulundu. Ulaşımdan şehir düzenlemesine, otopark projesinden İBB çalışanlarının haklarına kadar pek çok sözü havada kaldı.

Vatandaş muzdarip çünkü İmamoğlu, seçim kampanyasında vaatlerin birçoğu vaat olarak kalmaya devam ediyor.

İstanbul’u, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir yapmayı başardıklarını öne sürmüşlerdi, bu vaat de suya düştü.

Ekrem İmamoğlu da vaatlerinin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini anlamış olacak ki, seçim öncesi projelerinin yer aldığı internet sitesi hata vermeye başlamış durumda.

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