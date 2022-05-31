  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ekrem’in otobüsleri yanmaya devam ediyor
Yerel

Ekrem’in otobüsleri yanmaya devam ediyor

Kartal’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:37:00 -
Ekrem’in otobüsleri yanmaya devam ediyor

Kartal Metro-Sultanbeyli seferini yapan İETT otobüsü, TEM Samandıra Bağlantı Yolu’nda ilerlerken motor kısmından alev aldı. Dumanların aracın içine yayılması üzerine yolcular sürücüyü uyardı. Aracı durduran sürücü itfaiyeye haber verirken, yolcular otobüsten indi. İtfaiye ekipleri, aracın motor kısmından yükselen alevleri söndürdü. Yolcular da başka bir otobüse alınırken, araç ise İETT garajına çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay