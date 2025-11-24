Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Sosyal Medyada paylaşılan, Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde bağlama çaldığı bir yapay zeka videosu kısa zamanda en çok izlenenler arasına girdi.
Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasından tutuklu bulunan eski belediye başkanı İmamoğlu’nun bir videosu sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.
Videoda acıklı bir şekilde bağlama çalıp türkü söyleyen İmamoğlu ve ABD başkanı Trump’ın yapay zeka ile oluşturulmuş görüntüleri yer alıyor.
Mizah amacı ile yapılan video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte o video…
