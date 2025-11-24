  • İSTANBUL
Sosyal Medya Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu
Sosyal Medya

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sosyal Medyada paylaşılan, Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde bağlama çaldığı bir yapay zeka videosu kısa zamanda en çok izlenenler arasına girdi.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamasından tutuklu bulunan eski belediye başkanı İmamoğlu’nun bir videosu sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Videoda acıklı bir şekilde bağlama çalıp türkü söyleyen İmamoğlu ve ABD başkanı Trump’ın yapay zeka ile oluşturulmuş görüntüleri yer alıyor.

Mizah amacı ile yapılan video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İşte o video…

Deli İbo

Ulan dedim bu Sülün Eko içeriden uzun zaman sonra çıkarsa, elinde mal kalmadı, siyaset kalmadı, inşaatlarda da valışamaz. En iyisi olarak çalıp, söylemek. Ammmma çalıp söylemeside aynı İngilizcesi gibi. Buda olmaz.

Mahsuni Şerifin '' nem kaldı'' Türküsü

Bir akılsız baştan gayri nem kaldı, nem kaldı?
