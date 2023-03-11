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Dünya Ekrem’in İstanbul’unu yaşadılar... İngiliz sürücüler karda 8 saat mahsur kaldı
Dünya

Ekrem’in İstanbul’unu yaşadılar... İngiliz sürücüler karda 8 saat mahsur kaldı

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz yıl İstanbullulara yaşattığı kar çilesini İngilizler de yaşadı...

Yeniakit Publisher
2023-03-11 12:36:00 -
Ekrem’in İstanbul’unu yaşadılar... İngiliz sürücüler karda 8 saat mahsur kaldı

Hava sıcaklığının -17’lere kadar düştüğü ülkede yoğun kar yağışı sonrası yollarda gerekli çalışma yapılmayınca İngiliz sürücüler 8 saat yollarda mahsur kaldı. Araçlarını bırakıp kaçan İngilizlere, yetkililer evlerinden çıkmamayı tavsiye etti. Birçok bölgede okullar tatil edilirken, havalimanları da kapandı. Yollarda gerekli önlemlerin alınmaması eleştiri konusu olurken birçok bölge de elektriksiz kaldı. Daha önce doğalgazda tasarruf için fazla tüketimden kaçınılması uyarısı yapılan ülkede uzmanlar bu defa, soğukların fazla olduğunu belirtip evinizi mutlaka ısıtın uyarısı yaptı.

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