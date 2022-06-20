Ekrem’in hurdaları trafik canavarı

YAVUZ SELİM İSTANBUL

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım filosu, şehrin kabusu olmaya devam ediyor. CHP’nin İBB’yi ele geçirmesinin ardından korona sürecinde ‘toplu bulaşım’, kar yağdığında ‘kayan felaket’, yağmurda ‘kaza makinesi’ haline gelen İstanbul’un toplu ulaşım araçları, normal zamanlarda da gece gündüz şehre dehşet saçıyor.

CHP geldi, böyle oldu

Bakım-tamir işi için CHP milletvekili Özgür Karabat’ın müşavir olduğu şirkete 2,1 milyar akıtılmasına rağmen dökülen İETT otobüsleri AK Parti döneminde güvenli taşımacılıkla bilinirken artık arızasız ve kazasız günü yok. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İETT otobüsleri önceki gece Eyüpsultan’da 17 aracı biçerken, son bir ayda 1 temizlik işçisinin ölümüne, 1 oto tamircisinin can vermesine, 2 çocuğun ölümden dönmesine, onlarca vatandaşın yaralanmasına sebep oldular.

Liyakatsizlik beceriksizlik

CHP yandaşı liyakatsiz kadroların doldurulduğu İETT’de İstanbul’a korku filmi sahneleri yaşatan otobüslerin 6 Haziran’da Ümraniye’de çarptığı 67 yaşındaki temizlik işçisi Abdurrahman Aydın, 50 metre sürüklendiği olay yerinde öldü. 7 Haziran’da Beykoz’da arızalanan İETT otobüsünü tamir etmek için gelen teknik personel aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Beceriksizliği kazayı, ihmal ölümü getirdi.

Hem çarptı hem kaçtı

Yine 7 Haziran’da Sultangazi’de İETT şoförü yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklara çarpıp kaçtı. 2 minik çocuk savrularak park halindeki minibüse çarptı, minibüsün camları kırıldı, çocuklar hastaneye kaldırıldı, arkasına bakmadan kaçan İBB’nin şoförü ise her yerde aranıyor.

Zincirleme facialar

11 Haziran’da Üsküdar’da İETT otobüsü, tur otobüsüne çarptı. Savrulan tur otobüsü de öndeki tur aracına çarptı. Zincirleme kazada 1 kişi hastanelik oldu. 16 Haziran’da Sarıyer’de seyir halindeki İETT otobüsü önce otomobile sonra ağaçlara çarptı. Yine otobüsün başrolde olduğu kaza olayında şoför ve 5 yolcu yaralandı.

Kırmızıda geçti, tramvaya daldı

11 Mayıs’ta Fatih’te kırmızı ışıkta geçen otobüs raylı yola daldı. Otobüs, tramvayla kafa kafaya çarpıştı. İBB’ye ait olan hem otobüsteki hem tramvaydaki 6 yolcu hastanelik oldu.

Trafik keşmekeşini artırıyorlar

29 Mayıs’ta Gaziosmanpaşa’da İETT aracı ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Bütün bu trafik kazalarında, zaten yoğun olan İstanbul trafiği iyice felç oldu, otomobiller saatlerce yolda beklemek zorunda kaldı.