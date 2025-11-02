Ekrem’in gazetesi 'Yalanın Nefes’i Babacan’ı kızdırdı

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sözcü’den transfer ederek kurdurduğu ve sık sık iktidar karşıtı ortaya attığı yalan haberleri nedeniyle ismi ‘Yalanın Nefesi’ne çıkan Nefes gazetesinin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın AK Parti’ye döneceği iddialarıyla ilgili attığı ‘Babacan’dan U Dönüşü’ manşeti Ali Babacan’ı kızdırdı.

TIP UZMANLARINA HAVALE EDİYORUZ

Babacan, partisinin 2. Olağan İstanbul Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Defalarca söylüyoruz anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar ya da hinliklerinden anlamamış numarası yapıyorlar" diyerek, partisinin AK Parti ile ittifak yapacağı iddialarına cevap verdi.

Babacan, "Bir fotoğraf karesi üzerinden bize saldıranlardan bazıları hiç durmuyor, anlamıyor. Daha bugün İstanbul merkezli gazetelerden birisi manşet atmış, 'U dönüşü' demiş. Bu durumu bazı hekim arkadaşlarıma sordum. Biz 'Geri adım yok' diyoruz, yürüyoruz. Adam manşet atıyor, 'U dönüşü' diyor. Sadece o da değil. Daha bir ay oldu, kesilmiyor arkası, bitmiyor. Hekim arkadaşlara sordum, 'Bunun bir tanımı var mı? Nedir bu?' Çünkü bu hastalık belli yani. Dediler ki 'tıpta paranoya denilen bir sağlık sorunu vardır, tanımı şu: Paranoya zihinsel bir durumun parçası olarak ortaya çıkan güvensizlik, şüphe ve kuruntulara sahip olunmasıdır. Paranoya şüphecilik ve megalomaniyle karakterizedir. Yani şüphe var. Bir de megalomani var. Biliyorsunuz yani kendini herkesin her şeyin üstünde kabul edip ona göre yargılayan bir tavırla üstten bakış. Hem şüphecilik hem üstten bakış. Birleşiyor adı oluyor paranoya.' Artık ne diyelim? Öyle anlaşılıyor ki bu konuyu tıp ilminin uzmanlarına havale edeceğiz. Artık onlar uğraşsın."

BIKMADILAR, USANMADILAR

Babacan “CHP’nin oylarıyla seçildiler” şeklindeki değerlendirmelere de cevap vererek şöyle devam etti: “2,5 yıldır bıkmadılar, usanmadılar. ‘Şu kadar milletvekili verdik, CHP oylarıyla seçildiler’ diyorlar. Hadi oradan! Hadi oradan. Ben DEVA Partisi’nin hakkını kimseye yedirmem. Siz gidin, eski genel başkanınızla kavga edin. Biz hak bildiğimiz yolda, alnı ak başı dik biçimde yürümeye devam edeceğiz. Allah utandırmasın.”

Nefes gazetesinin son olarak “Bakan Mehmet Şimşek yakın çevresine ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" ifadelerinin de yalan olduğu ortaya çıkmıştı.