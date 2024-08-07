  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suratları artık kızarmaz oldu! CHP'nin ''gölge bakanı''na Hatay ayarı

F-35'te olmayan bu özellik MMU Kaan'a yükleniyor! ABD işte şimdi her türlü pisliği yapacak

Adı bile yetti! Çelik kubbe Yunanistan'ı salladı

Hadsizliğin bu kadarına pes! İnstagram’dan gerginliği zirveye çıkaracak adım

ATM'lerde devrim gibi karar: Artık o banknotlar çekilemeyecek!

Eyvah ki ne eyvah! Koç'un villasının elektrik ve doğalgaz parası devlet kasasından ödeniyormuş

İsrail'den büyükelçilikteki Türk Bayrağı'na yönelik skandal provokasyona! Karahasanoğlu’ndan sert tepki! Ben olsaydım çeker tabancayı o dronu vururdum

CHP’nin havsalası almadı: 18 ayda bir tek okul bile yapmadılar dediği Hatay’da 100 okulun açılışı yapıldı

İran ve İsrail, Türkiye'de bunu yapmak için harekete geçti! MİT'ten apar topar flaş hamle geldi

Almanya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: ABD bizi kandırıyor!
Gündem Ekrem'in beceriksizliği her yerde görülüyor! İETT otobüsü dükkana daldı! Bina tahliye edildi
Gündem

Ekrem'in beceriksizliği her yerde görülüyor! İETT otobüsü dükkana daldı! Bina tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2024-08-07 19:18:00 -
Ekrem'in beceriksizliği her yerde görülüyor! İETT otobüsü dükkana daldı! Bina tahliye edildi

İstanbul Pendik’te İETT otobüsünün kuaför dükkanına daldığı kazada 6 kişi yaralanırken, binanın kolonunda oluşan hasar sebebiyle apartman acilen tahliye edildi.

Kaza, Pendik ilçesi Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. kontrolündeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halindeki motosiklete çarparak, ardından erkek kuaförü dükkanına daldı. Kazada İETT otobüsünde bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bina tahliye edildi

İETT otobüsünün çarptığı binanın kolonu ağır hasar aldı. Otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırmak için çalışmalar devam ederken, bina tahliye edildi.
Konuya ilişkin konuşan esnaf Tufan Bulut, "İETT otobüsü bir anda dükkana girdi. Biz de ne olduğunu anlamadık. O esnada dükkanda 6-7 kişiydik. Otobüs kolona çarpınca kendimizi dışarıya attık. Müşteriler kendini yere attı, cam parçaları geldi. Bildiğim kadarıyla 6 kişi yaralandı, biri çocuktu ve durumu ağırdı. Sağlık ekipleri şahsı aldı götürdü. Çevreden söylenilene göre önce bir motosiklete çarpıyor, o panikle hakimiyetini kaybedip bizim dükkana giriyor. Zaten İETT araçlarının bu noktada geçmesi sıkıntı oluyordu, yol dardı. Binayı boşalttılar” dedi.

Kaynak: İHA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Deli Osmanlı Davutoğlu" ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'de PR oyunları
"Deli Osmanlı Davutoğlu" ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'de PR oyunları

Gündem

"Deli Osmanlı Davutoğlu" ve Ekrem İmamoğlu üzerinden Türkiye'de PR oyunları

Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: Omurgasız siyasetin tarifi gibi
Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: Omurgasız siyasetin tarifi gibi

Gündem

Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: Omurgasız siyasetin tarifi gibi

CHP'li Bulut'tan Ekrem'in fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşan başkanlara tepki: Ergen hareketler
CHP'li Bulut'tan Ekrem'in fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşan başkanlara tepki: Ergen hareketler

Gündem

CHP'li Bulut'tan Ekrem'in fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşan başkanlara tepki: Ergen hareketler

CHP'li Bulut'tan Ekrem'in fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşan başkanlara tepki: Ergen hareketler
CHP'li Bulut'tan Ekrem'in fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşan başkanlara tepki: Ergen hareketler

Gündem

CHP'li Bulut'tan Ekrem'in fotoğrafını cumhurbaşkanlığı forsu ile paylaşan başkanlara tepki: Ergen hareketler

{relation id:1874798 slug:'deli-osmanli-davutoglu-ve-ekrem-imamoglu-uzerinden-turkiyede-pr-oyunlari'}

{relation id:1874798 slug:'deli-osmanli-davutoglu-ve-ekrem-imamoglu-uzerinden-turkiyede-pr-oyunlari'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23