Ekrem’in adamının itirafı: Rekabeti önlerdi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yargılanan ihale yetkilisi sanık Fidan Gül'ün açıklamalarını değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Tarih 2015.. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı koltuğunda oturmaktadır..

Şartları karşılamayan bir firmaya ihale vermek suretiyle ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilir..

Hızlı geçeceğim..

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İddialar, soruşturmalar 2015’te dillendirilir, işlemlere başlatılır ama..

15 Temmuz hain darbe girişimi henüz gerçekleşmemiştir. FETÖ’cü savcı ve hakimler, henüz yargıdan ihraç edilmemişlerdir..

İhaleyi alanın da o yapı ile irtibatı olduğundan..

Dosya sümenaltı edilir..

Bir süre, hukuki prosedür adı altında, orada burada gezer, durur..

Aslında iddia çok net: “Beylikdüzü Belediyesi’nde, Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi’nde ihaleye fesat karıştırmak..”

Şunun şurasında, zamanaşımının dolmasına zaten kısa bir süre kala, iddianame ancak düzenlenebildi.

Şimdi, tam anlamıyla uzatmaları oynayan bir dava..

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