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Spor Ekrem’den yeni mobing taktiği: Ya temizlik yap ya da çek git!
Spor

Ekrem’den yeni mobing taktiği: Ya temizlik yap ya da çek git!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun koltuğunda oturduğu İBB'nin, Silivrili Milli Tenisçi İrem Kurt'un babası İBB Spor. A.Ş. personeli Özgür Kurt'u, mobbinge maruz bıraktıktan sonra işten çıkardığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 12:00:00 - 2022-01-04 12:13:59
Ekrem’den yeni mobing taktiği: Ya temizlik yap ya da çek git!

Silivrili Milli Tenisçi İrem Kurt'un babası, Müjdat Gürsu Spor Tesisleri'nde görev yapan İBB Spor. A.Ş. personeli Özgür Kurt'un, Türkiye Futbol Federasyonu Grossroots C Antrenör Belgesi sahibi olmasına rağmen Genel Müdür Renay Onur tarafından 'Temizlik personeli olmaya zorlanarak' mobbinge maruz bırakıldığı ve daha sonra da işten çıkartıldığı öğrenildi.

Spor A.Ş. Genel Müdürü Onur, mobbingin olmadığını, pozisyonun kaldırıldığını Spor İstanbul'da antrenör ve personel kadrosundaki çalışanların işsiz kalmamaları için de kendilerine temizlik personeli pozisyonu teklif ettiklerini ancak kabul etmeyenlerin işten çıkartıldığını öne sürdü.

Çıkış tebligatı yapıldı

Özgür Kurt'un 'Temizlik personeli' olmayı kabul etmemesi üzerine İBB Spor A.Ş. Genel Müdürü Onur ve İnsan Kaynakları Müdürü Duygu Demirbaş imzası ile işten çıkartıldığı kendisine tebliğ edildi.

Kızı ile antreman yapıyordu

Kurt, çalışmakta olduğu Müjdat Gürsu Spor Tesisleri'nde bulunan tenis kortunda mesai saatleri dışında milli tenisçi olan kızı İrem Kurt ile birlikte antrenman yapıyordu. 'Silivri'nin Gururu' olarak bilinen Milli Tenisçi İrem Kurt'un babası Özgür Kurt'a mobbing uygulandığı iddiaları üzerine Silivri ilçesi sosyal medya ortamlarında büyük tepki oluştu.

31 Aralık'ta çıkartıldılar

Spor İstanbul A.Ş'de çalışan tecrübeli 100'den fazla personel İBB yönetimi tarafından 'Ya daha düşük maaşla ve düşük statüde başka görevle çalışmayı kabul edersiniz, ya da istifade edersiniz' baskısını kurmuştu. Bu kapsamda personele evrak imzalatarak onaylarını almak isteyen yönetime ise çalışanlar karşı çıkmıştı. Ancak işsiz kalmaktan korkan ve imzalamadıkları takdirde 31 Aralık 2021 sonu ile iş akitleri sonlanacağı belirtilen personel çaresiz bırakılmıştı.

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Yorumlar

hizipsavar

ekoşun sonu hapis ibb bitmiş istanbulu bitirmiş her yeri beton yapmış. yeşllikleri sökmek ne ya. nerde o anlı şanlı yalak olmayan sanatcıalr. taarkan gökan şahann nerdeler. siz yalakalar sizi.
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