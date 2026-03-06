  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meydan okudular! Yeni silahlar devreye girmemiş 6 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Mart 1920: Ömer Seyfettin'in vefatı (Türk Yazar, Asker, Öğretmen) İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış! Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar Hava savunma sistemleri çalıştı! İsrail’e ait İHA düşürüldü İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte" İran'dan önemli iddia! ABD'nin mühimmat krizi mi var? ABD Başkanı Trump zorda! İran ordusu ile polisine çağrı yaptı ABD uçak gemisi İran'a ait İHA'larla hedef alındı!
Gündem Ekrem’den ‘başka adaylarla yola devam’ sinyali veren Özgür’e rest! “Yolun yol değil!”
Gündem

Ekrem’den ‘başka adaylarla yola devam’ sinyali veren Özgür’e rest! “Yolun yol değil!”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ekrem’den ‘başka adaylarla yola devam’ sinyali veren Özgür’e rest! "Yolun yol değil!"

CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı krizi derinleşti. Emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in, “Her birimiz Cumhurbaşkanı adayıyız” sözleri yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nu telaşlandırdı. Özgür Özel’e, “Ekrem olmadı başkası olsun demek kolay ancak bu yol da yol değil” cevabını yetiştiren İmamoğlu’nun çıkışı CHP’de ellerin yine hançerlere uzandığı şeklinde yorumlandı.

Buğra Kardan  İstanbul

CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı krizi derinleşti. Emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in “Her birimiz Cumhurbaşkanı adayıyız”, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın “Cumhurbaşkanı adaylarımızla güçlü bir aileyiz” çıkışı yolsuzluk ve casusluktan tutuklu çete başı Ekrem İmamoğlu’nu telaşa sevk etti. İmamoğlu’ndan kendisine hançer çeken Özel ve Tezcan’a, “Ekrem olmadı, başkası olsun’ demek kolay ancak bu yol da yol değil” cevabı geldi. İmamoğlu’nun İngiliz BBC’de yayınlanan bu cevabı ortalığı karıştırdı. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olmaya niyetlenenlere tahammül edememesi,başka alternatifler arayan Özel ve ekibine kapıyı kapatması CHP’de gerilimi tırmandırdı.

CHP KARIŞTI

 

Hiddetlenen Özel ve ekibi suskunluğa büründü. Eller hançerlere atılırken İmamoğlu’na yakın İstanbul grubunun yapacağı karşı hamleler merak uyandırdı. Kulislerde ise Gökhan Günaydın’ı kullanarak Özel’i devre dışı bırakma planının erkene alınıp alınacağı dillendirilmeye başladı. Kamuoyunda giderek büyüyen İmamoğlu-Özel kavgasının Cumhurbaşkanı adaylığı çekişmesiyle daha da kızışacağı görüşü hakim oldu. Deneyimli siyasiler de CHP’de bunalımın yeni adının Cumhurbaşkanı adaylığı olduğunu vurguladılar. Bu bunalımın Özel’i zor duruma sokacağının, İmamoğlu’nun B planını tatbik etmeye koyulacağını dile getirdiler. “Bu gidişle ya İmamoğlu Özel’i ya da Özel İmamoğlu’nu yiyecek. CHP’de de bölünme kaçınılmaz hâle gelecek’ diye eklediler.

Akit’e konuşan eski CHP’li Savcı Sayan, şunları söyledi: “Şu anda İmamoğlu panik hâlinde. Özel’in ‘Her birimiz Cumhurbaşkanı adayıyız’ demesi İmamoğlu’nu hem korkuttu hem öfkelendirdi. Özel’e ‘Yolun yol değil’ diye boşuna çıkışmadı. Duyduğumuz kadarıyla Özel, İmamoğlu’ndan zılgıtı yemiş. Özel’i stres sarmış. Gördüğümüz kadarıyla da CHP’de bıçaklar çekilmiş. Özel yanlıları ve İmamoğlu yanlıları birbirlerini yemeye başlamışlar. Atışma, tartışma haberleri geliyor. Anlaşılan o ki CHP’de sıkıntı büyüyecek. Belli ki İmamoğlu, CHP’de Cumhurbaşkanı adayı olarak başkalarının adlarının anılmasına tahammül edemiyor. İmamoğlu, BBC’ye verdiği demeçte de bunu ortaya koyuyor. Aday olmaya niyetlenenlere ‘Oturun oturduğunuz yerde, bana da CHP’ye de ihanet etmeyin’ demeye getiriyor. Özel’e ‘Ben, Silivri’de iken başkalarının isimlerinin zikredilmesi hıyanettir’ iletisini veriyor.

 

Zorbanın önde gideni

“Kontrolünü kaybeden İmamoğlu, güya zorbalığa karşı direniyormuş. Zorbalığı yapan ta kendisi. CHP’de darbe yapan kendisi. Partiyi oyuna getiriyor. Şantajla, tehditle ilerliyor. Komployu, kumpası bırakmıyor. Böyle giderse CHP, bölünmeyle karşı karşıya kalır. İmamoğlu-Özel gerilimi büyür. Duygusal bölünme zaten var, zorbalık bunu kuvvetlendirir. Doğal olarak fiziksel bölünme kaçınılmazlaşır. Hasılı CHP’de İmamoğlu ve Özel gibi diğer kanatlar da tetikte. CHP, şu anda yamalı bohça gibi. Özel’in durumu ne kadar idare edeceği bilinmiyor. Yakında karnavala şahit olacağız gibi görünüyor. Şu anda İmamoğlu’nun ruhi durumu iyi değil. O, karşısında duranları hain ilan ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na neler yapmadı? Kılıçdaroğlu’nu linçletmeye devam ettiği gibi Cumhurbaşkanı adayı olmaya iştahlı Muharrem İnce’yi, Mansur Yavaş’ı sindirmeye uğraşıyor. Şu anda da Özel’i hedef alıyor. ‘Her birimiz Cumhurbaşkanı adayıyız’ diyen Özel’e yükleniyor. Yanlılarına ‘Özel’i ve ekibini rahat bırakmayın’ talimatını veriyor. Özel de boş durmuyor, direnmeye çalışıyor. CHP gibi Cumhurbaşkanı adaylığını da rehin almaya uğraşan Ekrem İmamoğlu’nun Özel’le kavgasının nereye varacağını merak etmemek elde değil. Ancak bu gidişatın büyük bir buhranın habercisi olduğu kati.”

CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı
CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı

Gündem

CHP’li Jahreyn: ‘İmamoğlu iğrenç bir insandır’ Onu affetmeyeceğim diyerek gerekçelerini sıraladı

İmamoğlu’nu satmışlar: Operasyonun göbeğinde Veli Ağbaba mı var? Tolgahan Erdoğan’ın iddiaları CHP’yi sarstı
İmamoğlu’nu satmışlar: Operasyonun göbeğinde Veli Ağbaba mı var? Tolgahan Erdoğan’ın iddiaları CHP’yi sarstı

Gündem

İmamoğlu’nu satmışlar: Operasyonun göbeğinde Veli Ağbaba mı var? Tolgahan Erdoğan’ın iddiaları CHP’yi sarstı

Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu
Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu

Gündem

Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu

Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor
Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor

Gündem

Tanju Özcan da İmamoğlu’na özenmiş! CHP’nin pis kokusu yayılıyor

İmamoğlu sonunda PES etti! ‘O adaya destek olurum’
İmamoğlu sonunda PES etti! ‘O adaya destek olurum’

Gündem

İmamoğlu sonunda PES etti! ‘O adaya destek olurum’

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir sohbetinde Türkiye’nin İsrail ve Yahudi lobileriyle olan ili..
Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi
Gündem

Hedefi bu kez ne Filistin ne de İran... Katil İsrail'den saldırı ve sürgün tehdidi

Terör oluşumu İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de yüz binlerce insanın yaşadığı mahalleler için sürgün ve saldırı teh..
CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak
Gündem

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’nin savunma sistem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23