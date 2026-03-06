Ekrem’den ‘başka adaylarla yola devam’ sinyali veren Özgür’e rest! “Yolun yol değil!”

Buğra Kardan İstanbul

CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı krizi derinleşti. Emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in “Her birimiz Cumhurbaşkanı adayıyız”, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın “Cumhurbaşkanı adaylarımızla güçlü bir aileyiz” çıkışı yolsuzluk ve casusluktan tutuklu çete başı Ekrem İmamoğlu’nu telaşa sevk etti. İmamoğlu’ndan kendisine hançer çeken Özel ve Tezcan’a, “Ekrem olmadı, başkası olsun’ demek kolay ancak bu yol da yol değil” cevabı geldi. İmamoğlu’nun İngiliz BBC’de yayınlanan bu cevabı ortalığı karıştırdı. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı olmaya niyetlenenlere tahammül edememesi,başka alternatifler arayan Özel ve ekibine kapıyı kapatması CHP’de gerilimi tırmandırdı.

CHP KARIŞTI

Hiddetlenen Özel ve ekibi suskunluğa büründü. Eller hançerlere atılırken İmamoğlu’na yakın İstanbul grubunun yapacağı karşı hamleler merak uyandırdı. Kulislerde ise Gökhan Günaydın’ı kullanarak Özel’i devre dışı bırakma planının erkene alınıp alınacağı dillendirilmeye başladı. Kamuoyunda giderek büyüyen İmamoğlu-Özel kavgasının Cumhurbaşkanı adaylığı çekişmesiyle daha da kızışacağı görüşü hakim oldu. Deneyimli siyasiler de CHP’de bunalımın yeni adının Cumhurbaşkanı adaylığı olduğunu vurguladılar. Bu bunalımın Özel’i zor duruma sokacağının, İmamoğlu’nun B planını tatbik etmeye koyulacağını dile getirdiler. “Bu gidişle ya İmamoğlu Özel’i ya da Özel İmamoğlu’nu yiyecek. CHP’de de bölünme kaçınılmaz hâle gelecek’ diye eklediler.

Akit’e konuşan eski CHP’li Savcı Sayan, şunları söyledi: “Şu anda İmamoğlu panik hâlinde. Özel’in ‘Her birimiz Cumhurbaşkanı adayıyız’ demesi İmamoğlu’nu hem korkuttu hem öfkelendirdi. Özel’e ‘Yolun yol değil’ diye boşuna çıkışmadı. Duyduğumuz kadarıyla Özel, İmamoğlu’ndan zılgıtı yemiş. Özel’i stres sarmış. Gördüğümüz kadarıyla da CHP’de bıçaklar çekilmiş. Özel yanlıları ve İmamoğlu yanlıları birbirlerini yemeye başlamışlar. Atışma, tartışma haberleri geliyor. Anlaşılan o ki CHP’de sıkıntı büyüyecek. Belli ki İmamoğlu, CHP’de Cumhurbaşkanı adayı olarak başkalarının adlarının anılmasına tahammül edemiyor. İmamoğlu, BBC’ye verdiği demeçte de bunu ortaya koyuyor. Aday olmaya niyetlenenlere ‘Oturun oturduğunuz yerde, bana da CHP’ye de ihanet etmeyin’ demeye getiriyor. Özel’e ‘Ben, Silivri’de iken başkalarının isimlerinin zikredilmesi hıyanettir’ iletisini veriyor.

Zorbanın önde gideni

“Kontrolünü kaybeden İmamoğlu, güya zorbalığa karşı direniyormuş. Zorbalığı yapan ta kendisi. CHP’de darbe yapan kendisi. Partiyi oyuna getiriyor. Şantajla, tehditle ilerliyor. Komployu, kumpası bırakmıyor. Böyle giderse CHP, bölünmeyle karşı karşıya kalır. İmamoğlu-Özel gerilimi büyür. Duygusal bölünme zaten var, zorbalık bunu kuvvetlendirir. Doğal olarak fiziksel bölünme kaçınılmazlaşır. Hasılı CHP’de İmamoğlu ve Özel gibi diğer kanatlar da tetikte. CHP, şu anda yamalı bohça gibi. Özel’in durumu ne kadar idare edeceği bilinmiyor. Yakında karnavala şahit olacağız gibi görünüyor. Şu anda İmamoğlu’nun ruhi durumu iyi değil. O, karşısında duranları hain ilan ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na neler yapmadı? Kılıçdaroğlu’nu linçletmeye devam ettiği gibi Cumhurbaşkanı adayı olmaya iştahlı Muharrem İnce’yi, Mansur Yavaş’ı sindirmeye uğraşıyor. Şu anda da Özel’i hedef alıyor. ‘Her birimiz Cumhurbaşkanı adayıyız’ diyen Özel’e yükleniyor. Yanlılarına ‘Özel’i ve ekibini rahat bırakmayın’ talimatını veriyor. Özel de boş durmuyor, direnmeye çalışıyor. CHP gibi Cumhurbaşkanı adaylığını da rehin almaya uğraşan Ekrem İmamoğlu’nun Özel’le kavgasının nereye varacağını merak etmemek elde değil. Ancak bu gidişatın büyük bir buhranın habercisi olduğu kati.”