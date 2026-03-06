  • İSTANBUL
Kültür Sanat
13
Yeniakit Publisher
Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

Oyuncu Peker Açıkalın'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı geldi. Ünlü oyuncu Polat Alemdar rolünün kendisine teklif edildiğini açıkladı.

#1
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

Türkiye televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi hakkında yıllar sonra gündeme gelen yeni bir iddia, dizinin hayranları arasında yeniden tartışma başlattı.

#2
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, yaptığı son açıklamada dizinin ikonik karakteri olan Polat Alemdar rolünün bir dönem kendisine teklif edildiğini iddia etti.

#3
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi Türk televizyonunun önemli isimlerini bir araya getiren dizi, ilk yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış ve yıllar geçmesine rağmen popülerliğini korumayı başarmıştı.

#4
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

Dizinin final yapmasının ardından geçen yıllar boyunca yapım hakkında birçok kulis bilgisi ve iddia gündeme gelmişti.

#5
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

POLAT ALEMDAR ROLÜ ONADA TEKLİF EDİLMİŞ

#6
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

Bu iddialardan en dikkat çekenlerinden biri, Polat Alemdar karakteri için ilk olarak Cenk Torun'a teklif götürüldüğü yönündeki söylentilerdi.

#7
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

PEKER AÇIKALIN'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

#8
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

Son olarak Peker Açıkalın'ın yaptığı açıklama ise tartışmaları yeniden alevlendirdi.

#9
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

Açıkalın, yıllar sonra yaptığı açıklamada, "Polat Alemdar rolü bana teklif edilmişti." ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

#10
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

DİZİNİN HAYRANLARI "O" SORUYU SORDU

#11
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

Açıklamanın ardından sosyal medyada dizinin hayranları arasında yoğun bir tartışma başladı.

#12
Foto - Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'

Birçok kullanıcı, Polat Alemdar karakterinin artık Necati Şaşmaz ile özdeşleştiğini belirtirken, bazıları ise Peker Açıkalın'ın farklı bir yorum getirebileceğini savunarak "Eğer rolü kabul etseydi dizi nasıl olurdu?" sorusunu gündeme getirdi./ kaynak: haber7

