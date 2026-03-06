Peker Açıkalın'dan 'Kurtlar vadisi' itirafı: 'O rolü bana teklif ettiler'
Oyuncu Peker Açıkalın'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı geldi. Ünlü oyuncu Polat Alemdar rolünün kendisine teklif edildiğini açıkladı.
Türkiye televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi hakkında yıllar sonra gündeme gelen yeni bir iddia, dizinin hayranları arasında yeniden tartışma başlattı.
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, yaptığı son açıklamada dizinin ikonik karakteri olan Polat Alemdar rolünün bir dönem kendisine teklif edildiğini iddia etti.
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi Türk televizyonunun önemli isimlerini bir araya getiren dizi, ilk yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine ulaşmış ve yıllar geçmesine rağmen popülerliğini korumayı başarmıştı.
Dizinin final yapmasının ardından geçen yıllar boyunca yapım hakkında birçok kulis bilgisi ve iddia gündeme gelmişti.
POLAT ALEMDAR ROLÜ ONADA TEKLİF EDİLMİŞ
Bu iddialardan en dikkat çekenlerinden biri, Polat Alemdar karakteri için ilk olarak Cenk Torun'a teklif götürüldüğü yönündeki söylentilerdi.
PEKER AÇIKALIN'DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
Son olarak Peker Açıkalın'ın yaptığı açıklama ise tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Açıkalın, yıllar sonra yaptığı açıklamada, "Polat Alemdar rolü bana teklif edilmişti." ifadelerini kullanarak dikkat çekti.
DİZİNİN HAYRANLARI "O" SORUYU SORDU
Açıklamanın ardından sosyal medyada dizinin hayranları arasında yoğun bir tartışma başladı.
Birçok kullanıcı, Polat Alemdar karakterinin artık Necati Şaşmaz ile özdeşleştiğini belirtirken, bazıları ise Peker Açıkalın'ın farklı bir yorum getirebileceğini savunarak "Eğer rolü kabul etseydi dizi nasıl olurdu?" sorusunu gündeme getirdi./ kaynak: haber7
