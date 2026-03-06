İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış!

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail basınına verdiği röportajda, ülkesi ve ABD’nin İran’a karşı başlattığı saldırılar ile dini lider Ali Hamaney’in öldürülmesine dair kritik açıklamalarda bulundu.

Kasım 2025’te seçkin bir grup yetkilinin Başbakan Binyamin Netanyahu ile "çok dar kapsamlı bir toplantı" gerçekleştirdiğini aktaran Katz, bu gizli zirvede Hamaney’e yönelik olası suikast planının masaya yatırıldığını söyledi.

Hamaney’e yönelik saldırıyı ilk etapta Haziran 2026’da yapmayı düşündüklerini ifade eden Katz, "suikastı kendi başlarına gerçekleştirmek zorunda kalabilecekleri varsayımıyla" bu planları başlangıçta ABD ile paylaşmadıklarını belirtti.

"PROTESTOLAR ENDİŞEYE YOL AÇTI"

Aralık ayı sonunda İran’da hükümet karşıtı protestoların patlak vermesinin ardından Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında "bir tür diyalog" sürecinin başladığını kaydeden Katz, bu gelişmenin tüm planları değiştirdiğini vurguladı. Protestoların İsrail yönetiminde güvenlik kaygılarına yol açtığını savunan Katz,

"Bu herkesi şaşırttı. Bu karışıklık sadece bir fırsat sunmakla kalmadı. Ayrıca, o dönemde protestoların yol açtığı baskı nedeniyle rejimin İsrail'e ve bölgedeki Amerikan güçlerine önleyici bir füze saldırısı düzenleyebileceğine dair ciddi endişeler de vardı" ifadelerini kullandı.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEME ALINDI

Yaşanan bu gelişmelerin İran’a yönelik olası saldırı takvimini öne çektiğini belirten Katz, o dönemde ABD ve İsrail arasında rejimi devirme konusunda ciddi görüşmelerin başladığını aktardı.

İki tarafın İran’a karşı yapılacak operasyonun hedeflerini belirleme konusunda işbirliği yaptığını ifade eden Katz, "İran halkına rejimi devirebilmeleri için fırsat sunmak" konusunda konuşmaya başladıklarını ve bu hedef doğrultusunda ortak operasyonel planlama sürecine geçildiğini dile getirdi.

KATZ’DAN NETANYAHU’YA ÖVGÜ

Bazı iddiaların aksine, ne İsrail’in ne de ABD’nin diğerini saldırıya teşvik etmediğini savunan Katz, her iki ülkenin de kararlarını güvenlik tehditleri ışığında bağımsız aldığını öne sürdü.

Kararlılığı nedeniyle Netanyahu’yu öven Katz, "Dünyada Başkan Trump ile böyle bir işbirliği yapabilecek tek kişi, tek lider Binyamin Netanyahu'dur" dedi.

İsrail’in Haziran 2025 saldırılarında İran’ın nükleer programını büyük ölçüde ortadan kaldırdığını söyleyen Katz, mevcut saldırıların öncekinden "çok daha geniş kapsamlı" olduğunu ve üç kat daha fazla güç kullanıldığını belirterek,

"Umarım bu, İran halkının rejimi devirmesi ile sonuçlanır" açıklamasını yaptı.

AMAÇ İRAN’IN YETENEKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK

Savaşın rejim tamamen değiştirilene kadar devam edip etmeyeceği sorusuna, "Bu İran halkına bağlı" yanıtını veren Katz, saldırıların asıl amacını şu sözlerle özetledi:

"Amaç, İran’ın nükleer silah ve balistik füze programına dönme yeteneğini, bölgedeki vekillerine yardım kapasitesini ve İsrail’i yok etmeye yönelik operasyonlarını sürdürme yeteneğini ortadan kaldırmaktır. Rejimin çöküşü ve yerine yenisinin getirilmesi meselesi ise İran halkının gerçekleştirmesini beklediğimiz ve destek olmak istediğimiz bir şeydir."