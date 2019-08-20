Ekrem yine Bodrum’a koştu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu skandallarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’u esir alan sel felaketinde görevinin başında olmak yerine tatil yapmayı seçen CHP’li İmamoğlu bu kez de ‘terör bağlantıları’ nedeniyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına destek çıktı. 23 Haziran tarihinden bu yana 2 kez tatile çıkan İmamoğlu, dün göstermelik olarak uğradığı İstanbul’dan üçüncü kez ayrıldı. Basit tedbirlerin alınmaması sonrası sağanak yağışın felakete dönüştüğü İstanbul’da herkesin aradığı fakat ulaşamadığı İmamoğlu, Bodrum’da yat sefasında görüntülenmişti. Daha sonra gelen tepkiler neticesinde apar topar İstanbul’a gelen ve sırtına geçirdiği yelekle ucuz şovlara imza atan İmamoğlu, aynı günün akşamında tekrar Bodrum’a uçtu. 1 kişinin öldüğü selde, esnafın ise yüz milyarlarca liralık zarara uğradığı bir felaketi önemsemeyen İmamoğlu’nun yeniden yat sefasına çıkması tepkileri de beraberinde getirdi.

İstanbul’u sel götürdüğü dönemde başkan yardımcısının bile ulaşamadığı İmamoğlu’nun, terör bağlantısı nedeniyle görevden alınan HDP’li başkanlarla ilgili anında harekete geçmesi ise soru işaretleri doğurdu. Devletin vatandaşlarının huzurunu korumak için başlattığı operasyonu eleştiren İmamoğlu, Bodrum kumsallarından tweet attı. Sosyal medya hesabından, “Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez” paylaşımını yapan İmamoğlu’nun HDP aşkı dikkatlerden kaçmadı.