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Gündem Ekrem Üstek kimdir? Ekrem Üstek yakalandı mı?
Gündem

Ekrem Üstek kimdir? Ekrem Üstek yakalandı mı?

PKK terör örgütü üyesi Hayri kod adlı Ekrem Üstek'in kim olduğu, yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Ekrem Üstek kim?

Yeniakit Publisher
2022-05-15 11:29:00 -
Ekrem Üstek kimdir? Ekrem Üstek yakalandı mı?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK terör örgütü üyesi Hayri kod adlı Ekrem Üstek'i Suriye'nin Aynularap bölgesinde saklandığı yerde etkisiz hale getirdi.

Ekrem Üstek kimdir? Ekrem Üstek yakalandı mı?

Edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörist Ekrem Üstek'in Aynularap'ta saklandığı bölgeyi tespit etti.

Hakkında arama kaydı bulunan "Hayri" kod adlı Ekrem Üstek, MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

Teröristin, PKK/YPS mensubu olarak Şırnak'ta 2015-2016'da düzenlenen çukur eylemlerine katıldığı, asker ve polislerin şehit edilmesinden sorumlu tutulduğu ve hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenildi.

Teröristin ayrıca 1990'lı yıllarda PKK adına adam kaçırma, patlayıcı/mühimmat temini, adam öldürmeye teşebbüs, reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme gibi suçları dolayısıyla uzun yıllar cezaevinde yattığı, Şırnak'taki çukur eylemlerinin ardından yasa dışı yollarla Aynularap'a kaçtığı belirlendi.

Terörist Üstek'in, 1991'de Şırnak şehir merkezinde düzenlenen silahlı çatışmaların planlanması, 1992'de Şırnak-Cizre karayolunda askeri konvoyun taranması olaylarında da yer aldığı kaydedildi.

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