Ekrem Siyonist katilden aferini kaptı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti sonrası yapılan paylaşımlara sansür uygulayan Instagram'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız." dedi.

İmamoğlu, Türkiye'yi dünyaya şikayet etti

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, alınan karar sonrasında yaptığı İngilizce paylaşımda, BTK'nın kararını uluslararası kamuoyuna şikayet etti. İmamoğlu paylaşımında, "Sosyal medya platformlarına erişimin sınırlandırılması ifade özgürlüğünü kısıtlıyor ve bilgi akışını engelliyor. Yetkilileri bu kararı tekrar gözden geçirip yasağı kaldırmaya çağırıyorum." dedi.



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Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İBB Başkanı'nın bu çağrısının ardından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin başında İmamoğlu'nu görmek istediklerini açıkladı.

Katz yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde 'ölümle tehdit ettiği' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka ile hazırlanmış fotoğrafına yer vererek, "Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, askeri çatışma olmayan demokratik bir ülkeyi işgal etme tehdidinde bulunuyor ve ticareti keserek yılda 6 milyar dolarlık zarara neden oluyor" açıklamasında bulundu.

"Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip Türk devletini yok ediyor. Atatürk'ün mirasını aşındırıyor. Daha güzel günlere umut edelim" ifadelerini kullanan Katz, paylaşımının devamında, İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' sloganına atıfta bulunarak, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi.