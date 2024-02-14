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Gündem Ekrem sadece İstanbul'u mahvetmedi! CHP'li Canpolat neler karıştırdığını canlı yayında anlattı! İnsan CHP'li seçmene üzülüyor
Gündem

Ekrem sadece İstanbul'u mahvetmedi! CHP'li Canpolat neler karıştırdığını canlı yayında anlattı! İnsan CHP'li seçmene üzülüyor

Yeniakit Publisher
2024-02-14 23:05:00 -

İç çekişmelerin ve entrikaların merkezi haline gelen CHP'de skandallar bitmek tükenmek bilmiyor. CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ekrem'in yaptıklarını canlı yayında anlattı.

Sürekli skandallarla ve iç çekişmelerle gündeme gelen CHP, bu alandaki liderliğini kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Habertürk Tv'de katıldığı programda CHP'nin nasıl aday belirlediğini anlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, babasının doktorundan tutun da arkadaşına kadar aday göstermiş.

Canpolat'ın açıklamaları şöyle:

Ben attığım tweetin arkasındayım İstanbul İl Başkanı adaylığına talip olduğum sırada beni destekleyen 9 başkan vardı. Bunların hiçbiri aday gösterilmedi. Kendilerini destekleyenleri yaptılar. Neye göre aday kriteri yaptınız. Parti Genel Merkezi aday için teftiş yapmadı. Anketlerde çıkanlar aday gösterilmedi. Örnek verirsek, onları destekleyen ilçe başkanları aday gösterildi. Onları desteklemeyen 14 ilçe Başkanı beni destekliyordu. Aday olan 6 kişi aday gösterilmedi. İmamoğlu'nun genel sekteri, babasının doktoru aday gösterildi.

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