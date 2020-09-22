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Siyaset Ekrem İmamoğlu’nun vizyonu: Çapulcuya var sporcuya yok!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu’nun vizyonu: Çapulcuya var sporcuya yok!

Seçim sürecinde ‘Sporda büyük atılım gerçekleştireceğiz’ diyerek propaganda yürüten CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, başarılarıyla göz dolduran İBB Spor Kulübü Atletizm Branşı’nın kapısına kilit vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:28:00 - 2020-09-22 09:29:11
Ekrem İmamoğlu’nun vizyonu: Çapulcuya var sporcuya yok!

 Harun Sekmen  İstanbul 

Seçim sürecinde ‘Sporda büyük atılım gerçekleştireceğiz’ diyerek propaganda yürüten CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun söylem ve eylem tutarsızlığını gözler önüne seren yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. 1 yılda İBB’yi yönetemez hale getiren, en basit belediyecilik faaliyetlerini gerçekleştiremeyen, hastane yollarını dahi yapamayacak kadar aciz bir yönetim sergileyen İmamoğlu’nun, çeyrek asırdır İBB Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren başarılı bir branşın kapısına kilit vurduğu bildirildi.

Erdoğan kurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde bizzat kurduğu ve 25 yıllık köklü geçmişiyle ülkemizin sayılı kulüplerinden olan İBB Spor Kulübü Atletizm Branşı’nın faaliyetlerine ‘ödeneksizlik’ gerekçesiyle İmamoğlu’nun talimatıyla son verildiği öğrenildi. Mazisine 22 Türkiye lig şampiyonluğu sığdran, 2017 yılında Türkiye’ye ilk Avrupa Kros şampiyonluğunu getiren, sayısız milli koşucu yetiştiren ve geçen yıl atletizm süper ligini 3. sırada tamamlamış olan Atletizm Kulübü’nün kapatıldığı belirlendi.

20 sporcuyu kapıya koydu

Spora darbe niteliğindeki şok karar sonrası 20 kadar lisanslı sporcunun ise işlerine son verildiği belirlendi. Sokak konserlerine ve çalgıcılara yüz milyonlarca lira ayıran CHP’li İmamoğlu’nun 14 kez Avrupa Kulüplerarası Yarı Maraton Şampiyonası’na katılarak köklü bir takımı by pass etmesi vicdanları yaraladı.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Nihal

duyduğuma göre ekrem televizyon alıyormuş orada benden daha süperi yok benden daha iyisi yok en üstün güç benim süperman im geziciyim tatile ve lükse doyamam zammaki hiç benim değil iktidarın suçu diye körüklerim şeklinde yayın planlıyormuş
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