Girne gemi kazasının öğrettikleri: Sigorta yaptırmadan uluslararası yolculuğa çıkmayın

"Ben Öldükten Sonra Ne Anlamı Var Demeyin. Sigortalı Müşteri, İşletmeye Disiplin Verir" Uluslararası hava, kara ya da deniz yolculuklarında sigorta yaptırmanın önemini ifade eden Yılmaz, "Çok sevip yakınlık hissettiğimiz için Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni komşu şehir gibi görenler var. Oysa ki o yolculuğu yapanlar iki farklı ülke arasında yolculuk yapıyordu. Biz hukukçular olarak uluslararası seyahatlere gitmeden mutlaka seyahat sigortası yaptırmak gerektiğini söylüyoruz. Bu vatandaşımız için çok önemli bir güvence" dedi.