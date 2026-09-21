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Girne gemi kazasının öğrettikleri: Sigorta yaptırmadan uluslararası yolculuğa çıkmayın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Girne gemi kazasının öğrettikleri: Sigorta yaptırmadan uluslararası yolculuğa çıkmayın

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yasa boğan Girne gemi kazasının üzüntüsü devam ediyor.

#1
Foto - Girne gemi kazasının öğrettikleri: Sigorta yaptırmadan uluslararası yolculuğa çıkmayın

Kazadan birçok yönden ders çıkartılması gerektiğini ifade eden Avukat Mahmut Yılmaz, uluslararası seyahat sigortasının ihmal edildiğine dikkat çekti.

#2
Foto - Girne gemi kazasının öğrettikleri: Sigorta yaptırmadan uluslararası yolculuğa çıkmayın

"Ben Öldükten Sonra Ne Anlamı Var Demeyin. Sigortalı Müşteri, İşletmeye Disiplin Verir" Uluslararası hava, kara ya da deniz yolculuklarında sigorta yaptırmanın önemini ifade eden Yılmaz, "Çok sevip yakınlık hissettiğimiz için Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni komşu şehir gibi görenler var. Oysa ki o yolculuğu yapanlar iki farklı ülke arasında yolculuk yapıyordu. Biz hukukçular olarak uluslararası seyahatlere gitmeden mutlaka seyahat sigortası yaptırmak gerektiğini söylüyoruz. Bu vatandaşımız için çok önemli bir güvence" dedi.

#3
Foto - Girne gemi kazasının öğrettikleri: Sigorta yaptırmadan uluslararası yolculuğa çıkmayın

Özellikle gemi ve kruvaziyer yolculuklarında beklenmedik kazaların yaşanabildiğini vurgulayan Avukat Mahmut Yılmaz, "Kişi yaralanabilir, hastaneye kaldırılabilir. Hatta maalesef hayatını bile kaybedebilir. Seyahat sağlık sigortası; tedavi, hastane ve tıbbi nakil gibi masrafları poliçe kapsamında karşılayabilir. Ferdi kaza sigortası ise kaza sonucu ölüm veya kalıcı sakatlık halinde sigortalıya ya da yakınlarına maddi güvence sağlayabilir" şeklinde konuştu. "Geminin Sigortalı Olması Yolcuyu İlgilendiren Bir Fayda Değil" Bazı yolcuların sigorta ile ilgili yanlış yaklaşımları olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ben öldükten sonra sigortanın ne anlamı var yaklaşımı doğru değil. Sigortalı müşterilerin çoğalması, yolculuğu sağlayan işletmeye disiplin verir. Güvenliği artırıcı tedbirlerini çoğaltır" dedi

#4
Foto - Girne gemi kazasının öğrettikleri: Sigorta yaptırmadan uluslararası yolculuğa çıkmayın

Hayatta kalan yolcuların ve ölen yolcu yakınlarının tazminat davalarında hızlı davranmalarını öneren Avukat Mahmut Yılmaz, "Davalar mümkün olduğu kadar kapsamlı açılmalı. Öte yandan geminin veya tur şirketinin sigortalı olması, kişinin kendi sigortasına ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez. Kişisel sigorta, vatandaşın doğrudan kendi güvencesidir" dedi.

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