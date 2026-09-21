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Gündem Akran zorbalığı kameralara yansıdı: Öğrenci değil eşkiya bunlar
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Akran zorbalığı kameralara yansıdı: Öğrenci değil eşkiya bunlar

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İstanbul Maltepe’de bir okulda yaşanan akran zorbalığı ve sonrasında gelişen hukuki süreç, cep telefonu kameralarına yansıyan şiddet görüntüleriyle gündeme geldi. Sınıfta arkadaşlarının fiziksel ve psikolojik zorbalığına maruz kalan genç kız, önce dövülüp tehdit ediliyor, ardından da cep telefonu gasp ediliyor.

Görüntülerde, mağdur öğrencinin sırasına oturan ve etrafını saran diğer öğrencilerin, genç kıza tokat atarak saçından çektiği ve ağır hakaretlerde bulunduğu anlaşıldı. Olay anını kayda alan zorba öğrencilerin, darbettikleri genci görüntüleri yaymakla tehdit ettiği belirlendi.

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