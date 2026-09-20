  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel adaylık kartlarını açtı! İmamoğlu olmazsa Mansur Yavaş seçeneği Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Genel Başkan Mahmut Arıkan sinyali verdi! ABD’den 4 ülkedeki vatandaşlarına acil uyarı: Orta Doğu’da gerilim tırmanabilir Mekke’ye Husiler saldırdı iddiası gerçek mi? Liderleri gerçeği bizzat açıkladı 'Soykırım Destekçisi Firmaların Ürünleri Kantinlerde Satılmasın!' Husi yetkiliden Türkiye'ye küstah tehdit: ‘Demir yumrukla vururuz’ Başkan Erdoğan BM Zirvesi için ABD yolcusu Pakistan göklerini Türk-Çin kalkanıyla koruyacak! KORKUT ve ŞAHİN sahaya çıkıyor Yunanistan'a karşı silahlı isyan çağrısı! 20 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Dünya Türk baklavası ABD'li işsizi hem ünlü hem milyoner yaptı
Dünya

Türk baklavası ABD'li işsizi hem ünlü hem milyoner yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türk baklavası ABD'li işsizi hem ünlü hem milyoner yaptı

ABD'de yaşayan 30 yaşındaki Jacob Komarow'un işsizken para kazanmak için başladığı baklava satışı, kısa sürede büyük bir ticari girişime dönüştü. Basketbol maçlarında ücretsiz dağıttığı baklava ile ünlü de olan Komarow, Türkiye’den getirttiği baklavaları satarak ayda milyonlarca lira kazanıyor.

İşsiz kaldığı dönemde para kazanmak için baklava satmaya başlayan Amerikalı girişimci, ilk olarak maç ve konserlerde seyyar satış yaptı. Baklavaların kısa sürede tükenmesi üzerine bu işi daha ciddi bir şekilde yapmaya karar veren Komarow, zamanla New York'un farklı noktalarında satış yapmaya başladı.

Komarow'un işini büyütmesinde sosyal medya da önemli rol oynadı. New York Knicks maçlarının ardından taraftarlara ücretsiz baklava dağıttığı görüntüler kısa sürede yayılan girişimci, böylece daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.

Ardından "Good Baklava" adıyla kendi markasını oluşturan Komarow, baklavanın yanı sıra bazı Türk hamur işlerini de satmaya başladı. Girişimcinin adı, New York Times gibi yayınlarda yer alan haberlerle de daha geniş kitlelere ulaştı.

BAKLAVAYI TÜRKİYE'DEN GETİRİYOR

Komarow, satışa sunduğu dondurulmuş baklavaları Türkiye'deki üreticilerden ithal ediyor. Ürünler daha sonra New Jersey'deki bir fırında pişirilerek satışa hazırlanıyor.

Türk baklavasının kendine özgü yapısını özellikle vurgulayan girişimci, sattığı ürünlerin Yunan baklavasıyla karıştırılmaması gerektiğini savunuyor. Sokak satışlarının yanı sıra internet ve toptan satış kanallarını da kullanan Komarow'un aylık ortalama cirosu 70 bin dolara, yaklaşık 3,4 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Girişimci, büyüttüğü iş kapsamında 11 yarı zamanlı çalışana da istihdam sağlıyor. Baklava satışını eğlenceli bir gösteriye dönüştüren Komarow, kolundaki baklava dövmesiyle de dikkat çekiyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23