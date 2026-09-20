Türk baklavası ABD'li işsizi hem ünlü hem milyoner yaptı

İşsiz kaldığı dönemde para kazanmak için baklava satmaya başlayan Amerikalı girişimci, ilk olarak maç ve konserlerde seyyar satış yaptı. Baklavaların kısa sürede tükenmesi üzerine bu işi daha ciddi bir şekilde yapmaya karar veren Komarow, zamanla New York'un farklı noktalarında satış yapmaya başladı.

Komarow'un işini büyütmesinde sosyal medya da önemli rol oynadı. New York Knicks maçlarının ardından taraftarlara ücretsiz baklava dağıttığı görüntüler kısa sürede yayılan girişimci, böylece daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.

Ardından "Good Baklava" adıyla kendi markasını oluşturan Komarow, baklavanın yanı sıra bazı Türk hamur işlerini de satmaya başladı. Girişimcinin adı, New York Times gibi yayınlarda yer alan haberlerle de daha geniş kitlelere ulaştı.

BAKLAVAYI TÜRKİYE'DEN GETİRİYOR

Komarow, satışa sunduğu dondurulmuş baklavaları Türkiye'deki üreticilerden ithal ediyor. Ürünler daha sonra New Jersey'deki bir fırında pişirilerek satışa hazırlanıyor.

Türk baklavasının kendine özgü yapısını özellikle vurgulayan girişimci, sattığı ürünlerin Yunan baklavasıyla karıştırılmaması gerektiğini savunuyor. Sokak satışlarının yanı sıra internet ve toptan satış kanallarını da kullanan Komarow'un aylık ortalama cirosu 70 bin dolara, yaklaşık 3,4 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Girişimci, büyüttüğü iş kapsamında 11 yarı zamanlı çalışana da istihdam sağlıyor. Baklava satışını eğlenceli bir gösteriye dönüştüren Komarow, kolundaki baklava dövmesiyle de dikkat çekiyor.