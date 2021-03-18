  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem İmamoğlu'nun 'süt dağıtma' şovu: Vatandaşın parası bakın nasıl 'israf' ediliyor!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun 'süt dağıtma' şovu: Vatandaşın parası bakın nasıl 'israf' ediliyor!

Akit Tv canlı yayınına katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süt dağıtımı projesinde vatandaşın parasının nasıl israf edildiğini kalem kalem anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:32:00 - 2021-03-18 17:47:07

 Yeniakit.com.tr 

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Akit Tv canlı yayınında konuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süt dağıtma projesini değerlendiren Yazıcı, "Süt dağıtmaya asla karşı değiliz. Mağdur ailelerimizin çocuklarının gelişimi için süt mutlaka gerekli. Sadece bunun dağıtım yönteminin doğru olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Kaynakları düzgün dağıtmamız gerektiği uyarısını yapıyoruz." dedi.

Akıllı kart uygulamasını işaret etti

120 personel ve 60 araçla 9 milyon litre süt dağıtımının bedelini kalem kalem anlatan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Kaynaklar yanlış kullanılıyor." diyerek, akıllı kart uygulaması ile maliyetin büyük ölçüde azaltılacağını vurguladı.

Çocuklarda travmaya sebep olabilir

Başkan Yazıcı, araçla kapı kapı süt dağıtmanın çocukların ruh sağlığı üzerinde oluşturabileceği olumsuzluklara da şöyle dikkat çekti:

"Kapısının önüne süt arabası yanaşan bir ailenin diğer aileler karşısında düştüğü durumu da dikkate almalıyız. Çocuklar neticede çocuk olduklarından dolayı birbirleri karşısında bazı şeylere dikkat etmezler. Aralarından 'fakir çocuk' ayrımı olur. Evine süt gelen çocuğa 'Size neden süt geliyor?' diye sorarlar. Bu bir travmaya da neden olabilir. Dolayısıyla hem sosyal hem de ekonomik olumsuzlukları olan bir yöntemin değiştirilmesini öneriyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...
Medya

Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Naci'nin ayrıldığı yönündeki iddialar sonrası oyuncu Ezgi Mola'dan bomba bir ifşa geldi.
Eski danışmanı sürpriz iddiayı duyurdu! Abdullah Gül kararını resmen verdi
Siyaset

Eski danışmanı sürpriz iddiayı duyurdu! Abdullah Gül kararını resmen verdi

Korkusuz gazetesi yazarı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çarpıcı bir i..
Son dakika koduyla duyurdular! Orta Doğu’da büyük saldırı, Bakana suikast düzenlendi
Dünya

Son dakika koduyla duyurdular! Orta Doğu’da büyük saldırı, Bakana suikast düzenlendi

Dünya basınına son dakika kodlu olarak duyurulan gelişmede Yemen Kamu Hizmeti Bakanı Abdulnasır el-Vali’ye suikast girişiminde bulunulduğu b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay