Ekrem İmamoğlu'nun 'süt dağıtma' şovu: Vatandaşın parası bakın nasıl 'israf' ediliyor!

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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Akit Tv canlı yayınında konuştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süt dağıtma projesini değerlendiren Yazıcı, "Süt dağıtmaya asla karşı değiliz. Mağdur ailelerimizin çocuklarının gelişimi için süt mutlaka gerekli. Sadece bunun dağıtım yönteminin doğru olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Kaynakları düzgün dağıtmamız gerektiği uyarısını yapıyoruz." dedi.

Akıllı kart uygulamasını işaret etti

120 personel ve 60 araçla 9 milyon litre süt dağıtımının bedelini kalem kalem anlatan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Kaynaklar yanlış kullanılıyor." diyerek, akıllı kart uygulaması ile maliyetin büyük ölçüde azaltılacağını vurguladı.

Çocuklarda travmaya sebep olabilir

Başkan Yazıcı, araçla kapı kapı süt dağıtmanın çocukların ruh sağlığı üzerinde oluşturabileceği olumsuzluklara da şöyle dikkat çekti:

"Kapısının önüne süt arabası yanaşan bir ailenin diğer aileler karşısında düştüğü durumu da dikkate almalıyız. Çocuklar neticede çocuk olduklarından dolayı birbirleri karşısında bazı şeylere dikkat etmezler. Aralarından 'fakir çocuk' ayrımı olur. Evine süt gelen çocuğa 'Size neden süt geliyor?' diye sorarlar. Bu bir travmaya da neden olabilir. Dolayısıyla hem sosyal hem de ekonomik olumsuzlukları olan bir yöntemin değiştirilmesini öneriyoruz."