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Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun iftarında Hristiyanlar, Yahudiler, Süryaniler ve Caferiler var! Bakın kim yok

Yeniakit Publisher
2024-03-23 19:00:00 - 2024-03-23 19:03:27
Ekrem İmamoğlu'nun iftarında Hristiyanlar, Yahudiler, Süryaniler ve Caferiler var! Bakın kim yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde çeşitli din gruplarından mensuplarla iftarda bir araya geldi. İftara herhangi bir imamın davet edilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da çeşitli dinlere mensup gruplarla iftar sofrasında buluştu:

Haliç Tersanesi’nde gerçekleştirilen buluşmada Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Nurtepe Cemevi Dedesi Zeynel Şahan, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmasında Ramazan aynın birleştirici rolüne dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, geceye Hristiyanları, Yahudileri, Süryanileri ve Caferileri çağırırken, Diyanetten herhangi bir il veya ilçe müftüsü ya da imamı davet etmemesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Ekrem İmamoğlu'na tepki yağarken, "Buluşmanın ismini değiştirin bari iftar demeyin" yorumları yapıldı.

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