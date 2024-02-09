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Sosyal Medya Ekrem İmamoğlu'nun 3 hizmeti soruldu, cevabı olay oldu! Aydın geçinen CHP'liler bakalım buna ne diyecek
Sosyal Medya

Ekrem İmamoğlu'nun 3 hizmeti soruldu, cevabı olay oldu! Aydın geçinen CHP'liler bakalım buna ne diyecek

Yeniakit Publisher
2024-02-09 02:36:00 - 2024-02-09 02:36:43

Bir sokak röportajında 'Yaptığı hizmetleri bilmiyorum ama yine de Ekrem İmamoğlu' şeklinde oy vereceği ismi açıklayan kadın sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da Bakırköy'de yapılan sokak röportajı anketinde çoğunluk İBB için Murat Kurum'a oy vereceğini ifade etti.

İstanbul'un mevcut başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na ise sokakta büyük bir tepki var.

Birçok vatandaş bakanlık geçmişi bulunan Murat Kurum'un vaatlerini gerçekleştireceğine inanıyor.

 

Sokak röportajında Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyen bir vatandaş ise dikkatlerden kaçmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hizmetleri sayar mısınız?' sorusuna yanıt veren vatandaş, "İmamoğlu'nun yaptığı bir şey bilmiyorum ama yine de İmamoğlu" minvalinde bir açıklama yaptı.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu. Her fırsatta AK Partili seçmeni aşağılayan ve aydın geçinen CHP kitlesinin bu anlara ne diyeceği merakla tartışılıyor.

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