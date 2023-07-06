Ekrem İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak paylaşım! Sosyal medyada kısa sürede yayıldı
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık sürecinde verdiği sözleri tutmadı. Sosyal medyada paylaşılan görselde, İBB'li başkanın sözünü verdiği ve tutmadığı vaatler sıralandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce İstanbul halkına verdiği sözlerin tamamına yakınını tutmadı.
Seçimlerden önce milyonları verdiği vaatlerle kandıran Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medyada bomba bir paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nun havada kalan vaatleri sıralandı.
İşte Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluyu adeta aldattığı o vaatlerin tam listesi....