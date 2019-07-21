Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 3 yeni atama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Ekrem İmamoğlu, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Orhan Demir’i Raylı Sistemler Daire Başkanlığına Doç. Dr. Pelin Alpkökin’i ve Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin’i atandı.21 Temmuz 2019 Pazar 12:15
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) üç yeni atama yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına raylı sistem uzmanı Orhan Demir'i, Raylı Sistemler Daire Başkanlığına, Doç. Dr. Pelin Alpkökin'i, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına da Yüksek Mimar Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'i atadı.
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