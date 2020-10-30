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Gündem Ekrem İmamoğlu’ndan deprem açıklaması
Gündem

Ekrem İmamoğlu’ndan deprem açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Ege Denizi’nde meydana gelen deprem ile ilgili açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:45:00 -
Ekrem İmamoğlu’ndan deprem açıklaması

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan açıklama geldi.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ‘Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. İBB yönetimimiz AFAD ile temasta. Ben de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’i arayarak geçmiş olsun mesajımı ilettim. İletişim halindeyiz. Oluşturulacak kriz masasının değerlendirmesine göre bölgeye yollayacağımız İBB ekipleri de hazırlıklarını yaptı’ dedi.

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