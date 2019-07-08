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Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! Mikrofonu kapattı

AK Partili Belediye Başkanlarının nezaket göstererek ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu, İBB Meclis Toplanıtısı'nda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun kullandığı ifadelere tahammül edemeyerek mikrofonu kapatması büyük tepki çekti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:49
Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! Mikrofonu kapattı

Seçim sürecinde sürekli olarak mağdur izlenimi veren "Sevgi pıtırcığı" Ekrem İmamoğlu, belediye başkanı olduktan sonra gerçek yüzünü göstermeye başladı.

AK Partili belediye başkanlarının büyük bir yapıcılık göstererek ziyaret ettiği Ekrem İmamoğlu, meclis toplantısında konuşma yapan Esenler Belediye Başkanı Osman Tevfik Göksu'nun mikrofonunu kapatarak büyük bir skandala imza attı.

İşte o skandal diyalog:

Ekrem İmamoğlu: Tevfik bey tartışma bitti. Önergeye geçin.

Tevfik Göksu: Ne konuşacağımıza siz mi karar vereceksiniz?

Ekrem İmamoğlu: Evet ben vereceğim. Meclis başkanıyım ben.

Tevfik Göksu: Arkadaşımız...

Ekrem İmamoğlu: Mikrofonu keser misiniz ben konuşmamı bitireyim lütfen. Tevfik Bey şu anda önerge vaktine geçtik. Bu konu münazara edildi ben kararımı verdim. Lütfen ikinci önergenizi alalım.

Mansur Yavaş'tan büyük skandal! Duyunca rahatsız oldu, oturuma son verdi

Benzer olay Ankara Meclisi'nde gerçekleşmişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na dair konuşmak üzere söz alan AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Osman Özdemir, 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin ifadeler kullanınca, Mansur Yavaş rahatsız olmuştu. Özdemir'in mikrofonunu kapatan Yavaş, oturuma da son vermişti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:49
  1. Ankara
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Osman Tevfik Göksu

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