Ekrem İmamoğlu yapımı festival! Şevval Sam kim, Hacı Bektaş kim?

"Vur patlasın çal oynasın" mantığıyla hareket eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşa hizmet için kullanması gereken paraları kendi yandaşı olan sözde sanatçılara akıtmaya devam ediyor.

Seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB tarafından düzenlenen "Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Festivali"ne CHP yandaşı Şevval Sam'ın da katılacağı öğrenildi.

Her fırsatta İmamoğlu'na yağ çekip şakşakçılık yaparak paraları cebe indiren Şevval Sam'ın 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan müzik festivaline katılacak olması Sam'ın geçmişte dindarlar aleyhinde yaptığı nefret söylemlerini yeniden akıllara getirdi.

Aileyi hedef aldı

İmamoğlu'ndan kıyak konserler kapıp paraları cebine dolduran Şevval Sam, geçmişte aile kurumuna karşı olduğunu söylemişti.

Evliliğe karşı olduğunu belirterek gayrimeşru ilişkiyi özendirmeye çalışan Şevval Sam, "Aşk için bir belgeye ihtiyaç duymuyorum. Ben evlenmem, sıcak da bakmıyorum. Ben bu ilişkiyi, bu aşkı evlenerek kimseye ispat etmek zorunda değilim. İşin içine kağıt sözleşme girdiği zaman o aşk olmaktan çıkıyor. Ben kurumsallıktan ziyade buradaki aşkla yapılan her şeye daha yakın hissediyorum kendimi" demişti.

Fesat projesi üzerinden algı operasyonu

Bunun yanında Müslüman Türk aile yapısının temeline dinamit koyan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi sonrası algı operasyonu yapan Sam, sosyal medya hesabından "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağa dönüyoruz. Orman kanunları geçerli" ifadelerini kullanmıştı.

Başörtüsünü itibarsızlaştırmaya çalıştı

"Başörtüsü benim için bir tekstil malzemesidir" diyerek de yüce Allah’ın emri olan tesettürü itibarsızlaştırmaya çalışan Şevval Sam, "Örtünmek filan, tek din bunlar bana uzak şeyler" demişti.

Şevval Sam ayrıca Müslümanların kurban ibadetine de dil uzatıp küstah sözler sarf etmişti. Kurban ibadetinin "ızdırap" olduğunu söyleyerek içindeki İslam düşmanlığını dışa vuran Sam, "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır" diye konuşmuştu.

Misyonerlerin çektiği filmde seslendirme yaptı

Tüm bu rezilliklerinin yanında misyonerlerin çektiği "Mesih İsa’nın Yaşamı" adlı filmde seslendirme yapan Şevval Sam'ın "Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Festivali"ne katılacak olması "Aslan ile Ceylan'ı kucağında oturtan Hacıbektaş kim, 'kurban ızdıraptır' diyen Şevval kim?" yorumlarını beraberinde getirdi.