Ekrem İmamoğlu tehdit ettiği gazi yakınını sert sözlerle hedef aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde bir gazi yakını tarafından tepkiyle karşılanmasıyla ilgili, "Münasebetsiz bir girişimdi, bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi" dedi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Gazi yakınından İmamoğlu'na tepki

Gazi yakını, "Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40’ı çıkmadı. Hangi yüzle geliyorsun buraya?" diye bağırdı.

İmamoğlu: Seni araştırır bulurum ben merak etme

Gazi yakınının tepkisiyle karşılaşınca oldukça sinirlendiği gözlenen İmamoğlu, vatandaşın uzaklaştırılmasının ardından, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme." dedi.

Daha sonra Zeytinburnu'ndaki açılış sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na, şehitlikteki tepki soruldu.

Şov yapmakla suçladı

İmamoğlu, "Hiçbir tatsızlık olmadı. Ben yüzlerce şehit yakını, gazi yakınıyla kucaklaştım, dertleştim. Acılarımızı paylaştık. Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Zira ben kendisine önce konuşmak istiyorum dediğinde, 'konuşalım bekleyin' diye cevap verdim. Sonra orada bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi. Yani yapacak bir şey yok. Kimdir bilmiyorum, bakılır. Ama ben orada yüzlerce şehit ailesiyle gazi ailemizle gazilerimizle kucaklaştım, dertleştim. Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın." diye konuştu.

Sosyal medyada İmamoğlu'na tepki yağdı

Öte yandan İmamoğlu'nun gazi yakınına söylediği, "Seni araştırır bulurum ben merak etme." sözleri Twitter'da #benibul etiketi ile gündem oldu.