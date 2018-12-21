Ekrem İmamoğlu seçim startını Fatih Camii'nden verdi

31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) en büyük hedefi İstanbul ve Ankara'yı kazanmak.

Bu doğrultuda sağ seçmenlere hitap edebilecek adaylar çıkarıldı.

Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Cuma namazı

Bugün CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih Camii'nde Cuma namazı kıldı, ardından Filistin İstanbul Başkonsolosu Abdalkarim Al-khatib'in cenaze namazına katıldı. İmamoğlu daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

"Burası benim gerçekten huzur bulduğum camilerden bir tanesi"

Türbe ziyaretiyle ilgili konuşan İmamoğlu, “İstanbul'u anlamak aslında Fatih Sultan Mehmet Han'ı anlamaktır. Dolayısıyla hem İstanbul'un fethi, hem de muzaffer komutanı Fatih Sultan Mehmet. Ama bir başka boyutu var. Fatih Sultan Mehmet sanatsever, entelektüel müthiş bir merhamet ve hoşgörü sahibidir. İstanbul'un fethi aslında gönüllerin fethidir. Dolayısıyla bir çağın kapanması veya bir çağın açılması sadece bir kentin fethedilmesinden geçmiyor elbette. Başka boyutlarıyla bir çağ kapatılıp bir çağ açılıyor. Orada da Fatih Sultan Mehmet'in entelektüel, hoşgörü tarafı, tüm inançları kucaklaması, bu kentte yaşayan insanlara mutluluğu ve huzuru temin etmesidir. Dolayısıyla İstanbul için yola çıkışımızda Fatih Sultan Mehmet'i ziyaret etmemek olmaktı. Burası benim gerçekten huzur bulduğum camilerimizden bir tanesidir" dedi.