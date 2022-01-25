Ey Ekrem ve Murat! Yiyorsa Şafak Sezer’e de trol desenize

Günlerdir kar yağışına karşı uyarı üstüne uyarı yapıldı. Buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar yağışına karşı neredeyse hiç tedbir almadı. Tüm şehir kar yağışı sonrası kilitlendi, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, kendisine tepki gösteren vatandaşlara "zavallılık" diyerek hakaret etmişti.

"Şafak Sezer’e de troll desene Ekrem Başkan"

Kar yağışında mağdur olan Şafak Sezer de sosyal medyada bir video paylaştı. İstoç kavşağında 6 saattir arabada olduğunu belirten Sezer, çoluk çocuk ve hastaların mağdur olduğunu söyleyip, devlet yetkililerinden yardım istedi. Mağdurların paylaştığı binlerce video ve yardım çağrılarına trollük diyerek tepkileri üzerine çeken Ekrem İmamoğlu'na bir sürü yorum yapıldı.

Binlerce etkileşim alan videosuna, “hadi Ekrem Başkan buna da trol desene” yorumları yapıldı.