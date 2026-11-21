Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı park açılışında Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin soruyla karşılaştı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik davada İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın değerlendirmesi merak edildi.

CEVAP VERMEYE TENEZZÜL BİLE ETMEDİ

Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, mahkeme kararına ilişkin herhangi bir yorum yapmaya tenezzül bile etmedi. Mansur Yavaş, soruya kısa bir yanıt vererek açılış programına işaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak kararına ilişkin soruya şu sözlerle karşılık verdi: "Biz buraya park açılışına geldik."

Medyascope'da yer alan habere göre, Yavaş'ın bu yanıtı, İmamoğlu hakkındaki karara ilişkin doğrudan bir değerlendirmede bulunmaması nedeniyle dikkat çekti.

Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ile “Biz buraya park açılışına geldik.” demesi ise 'Mansur Yavaş, Ekrem'i sildi mi?" sorusunu akıllara getirdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada kararını açıklamıştı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa "oylamaya hile karıştırma" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmiş, haklarında siyasi yasak uygulanmasına hükmedilmişti. Karar henüz kesinleşmediği için siyasi yasak da yürürlüğe girmedi.