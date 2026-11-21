Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj İstanbul’da yakalandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj’in İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.

Yürütülen çalışmalarda Skrıjelj’in, Güney Amerika’dan Avrupa’ya gerçekleştirilen kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yükler içerisinde Avrupa’ya sevk edilmesini organize ettiği ve uluslararası operasyonlarda deşifre edilen yazışmalarda Brezilya’da ele geçirilen 3 ton kokainin alıcısı olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Nusret Skrıjelj, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli hakkında ilgili makamlarla koordineli olarak gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kahraman Polislerimizi, Interpol Daire Başkanlığımızı, Narkotik Başkanlığımızı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İstanbul MİT Bölge Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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