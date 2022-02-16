Ekrem İmamoğlu ile HDP fena kapıştı! Birbirlerine girdiler

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, bomba bir iddiayı ortaya attı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar'ın "Ekrem İmamoğlu, belediye ihalelerinin sadece yüzde 5'ini bize, bizim arkadaşlarımıza veriyor. Yüzde 70'i İP'lilere, yüzde 25'i de CHP'lilere veriliyor. Aslan payı İYİ Partililerde" dediğini ileri süren Bursalı, HDP'nin bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

Şebnem Bursalı'nın, sürekli dürüstlükten dem vuran İmamoğlu'nun, yandaşlarını nasıl beslediğini gözler önüne seren yazısının ilgili bölümü şöyle:

"2023'te Millet İttifakı'nın ortak adayı olmayı, kendi genel başkanına rağmen her şeyden çok istediği ve bu anlamda İP ve HDP ile gizli ittifak içinde ilerlediği bilinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine de HDP'yi tam memnun edememiş ki Eşbaşkan Mithat Sancar'ın yakın zamanda bir arkadaş grubunda söylediği şu sözü CHP kulislerine kadar geldi:

İhalelerin yüzde 5'i HDP'ye, yüsde 25'i CHP'ye aslan payı İYİ Partililere...

"Ekrem İmamoğlu, belediye ihalelerinin sadece yüzde 5'ini bize, bizim arkadaşlarımıza veriyor. Yüzde 70'i İP'lilere, yüzde 25'i de CHP'lilere veriliyor. Aslan payı İP'lilerde. Bu durumdan CHP'liler de rahatsız biz de!" "