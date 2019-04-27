Ekrem İmamoğlu İBB atamaları son dakika

Milyonlar 31 Mart'ta sandık başına gitti. İstanbul’da ise 8 milyon seçmen 31 bin sandıkta oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’da Ekrem İmamoğlu sandıktan birinci çıktı. Ancak İstanbul seçim sonuçlarında yapılan usulsüzlükler tartışılmaya devam ediyor. AK Parti İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK’ya olağanüstü itirazda bulundu. YSK, AK Parti’nin bu başvurusunu görüşmeye devam ederken, onca şaibeler sonrası İBB koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu belediyede atamalara başladı bile. İşte Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de gerçekleştirdiği atamalar.

İBB Özel Kalem Müdürü: Nuri Sait Yıldırım

İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı: Nurten Uğursoy

Ekrem İmamoğlu’nun danışman atamaları: Melih Geçek, Ertan Yıldız, Naim Erol Özgüner, Yiğit Oğuz Duman ve Murat Ongun